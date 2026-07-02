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Copa, férias e SOC reduzido: quando a fila vira risco de segurança
Em julho, as férias e revezamentos reduzem o time disponível dos profissionais no SOC, mas a Copa do Mundo mudou a rotina digital das empresas e acrescentou os riscos: links de streaming, bolões, promoções falsas e páginas suspeitas passaram a circular com mais intensidade. Os negócios já estão automatizados quando a fila cresce?
O torneio alterou o comportamento digital corporativo, e o roteiro é previsível. Em dias de jogo, o interesse do colaborador empurra tráfego para fora dos canais oficiais, abre a porta para conteúdos clonados e cria uma janela curta de decisão na qual a curiosidade vence o procedimento. O comportamento é previsível. Os golpes também.
A preparação dos ataques, aliás, começou muito antes de a bola rolar. Entre janeiro e maio de 2026, mais de 13 mil domínios temáticos da Copa foram registrados, e cerca de 8,8% foram classificados como maliciosos ou suspeitos pela FortiGuard Labs. O que era infraestrutura montada antes do torneio agora aparece na rotina do SOC: links de streaming, buscas suspeitas, e-mails de phishing, tráfego em proxies e alertas de endpoint.
Em junho, esse volume bateu no SOC com equipes completas e, na maior parte dos casos, foi absorvido sem ruptura. O ponto é que ter dado conta até aqui diz pouco sobre o que vem a seguir: o que sustentou junho foi disponibilidade humana, não capacidade instalada.
A diferença em julho é operacional. Férias e revezamentos reduzem o número de analistas por turno e a triagem manual passa a operar com menos folga justamente quando o interesse pelo torneio atinge o pico. Julho não inaugura o risco, mas reduz a margem humana para absorvê-lo — e é nesse ponto que a automação governada deixa de ser projeto de eficiência para se tornar mecanismo de sustentação do SOC. Se a resposta depende de triagem manual para cada alerta, a preparação do atacante encontra exatamente o que procura: fila.
Do interesse ao incidente
A cadeia de ataque não começa necessariamente com uma invasão sofisticada. Pode começar com algo que faz parte da rotina digital durante a Copa: um colaborador tentando assistir a um jogo por um link não oficial no notebook de trabalho, clicando em uma suposta transmissão gratuita ou acessando uma página compartilhada em grupo de mensagens.
O roteiro é simples. A página promete acesso rápido ao jogo, pede a instalação de um player, redireciona para uma tela de login clonada ou oferece um aplicativo de placar fora das lojas oficiais. Para o usuário, parece apenas um atalho. Para o atacante, é o ponto de entrada.
A partir daí, o incidente deixa de ser um desvio de navegação e passa a ser risco corporativo. Um infostealer — malware usado para coletar credenciais, tokens de sessão, cookies e outros dados sensíveis — pode operar sem causar indisponibilidade imediata. Ele rouba acesso. Depois, alguém usa.
Essa é a razão pela qual a Copa pressiona o SOC de forma particular. O ataque nem sempre chega como ransomware barulhento. Pode chegar como credencial válida, sessão ativa ou acesso aparentemente legítimo. O invasor não arromba a porta; ele entra com a chave.
As ferramentas de IA podem potencializar ainda mais esse cenário. De um lado, entram na mira dos atacantes como novas superfícies de credenciais. De outro, ajudam a acelerar reconhecimento, exploração e adaptação de campanhas. Segundo o IBM X-Force Threat Intelligence Index, credenciais do ChatGPT foram encontradas expostas em mercados clandestinos, em paralelo à alta de 44% nos ataques iniciados pela exploração de aplicações expostas à internet.
A frase de Mark Hughes, sócio-diretor global de Serviços de Cibersegurança da IBM, resume o efeito operacional dessa mudança: "Os atacantes não estão reinventando os playbooks; estão acelerando esses playbooks com IA." O problema, portanto, não é apenas sofisticação. É velocidade.
Para o SOC, o ponto crítico não é apenas o clique no link. É o que vem depois: domínio suspeito, credencial exposta, sessão anômala ou tentativa de exploração precisam virar decisão em tempo útil. A pergunta prática é simples: esses sinais entram em uma fila manual ou acionam um fluxo de contenção já conhecido?
A fila como risco
O modelo tradicional de triagem depende de duas condições: volume administrável e equipe completa. A Copa pressiona a primeira condição; o recesso de julho enfraquece a segunda. Para o atacante, esse desequilíbrio basta: não é preciso derrubar o SOC, apenas atrasar sua decisão.
A diferença entre empresas preparadas e despreparadas aparece antes da investigação profunda. No SOC preparado, o alerta já chega enriquecido com reputação de domínio, criticidade do ativo, usuário envolvido, histórico de autenticação e presença do indicador em outros endpoints. No SOC manual, o analista precisa montar esse contexto caso a caso.
Cada passo é simples. O conjunto consome tempo. A fila, nesse cenário, deixa de ser apenas um problema de produtividade. Vira parte da superfície de ataque.
Quando o ataque acelera, o gargalo deixa de ser a ferramenta. Passa a ser a decisão. E decisão atrasada também é risco.
Automação com limites
Diante desse cenário, automatizar tudo parece ser a solução perfeita. Mas não é bem assim. Em segurança, uma resposta rápida que afeta o sistema errado pode gerar indisponibilidade, interromper processos críticos ou ampliar o impacto operacional que se tentava evitar.
A resposta arquitetural é automatizar o que é repetitivo, previsível e de baixa ambiguidade, preservando o julgamento humano para decisões críticas. É nesse ponto que entra o SOAR — plataforma usada por equipes de segurança para integrar ferramentas, automatizar tarefas repetitivas e orquestrar respostas por playbooks.
Na prática, o SOAR conecta sistemas que normalmente ficam em consoles separados: SIEM, EDR, IAM, firewall, segurança de e-mail, inteligência de ameaças e ITSM. O ganho vem da coordenação.
Quando o alerta chega, o SOAR enriquece o evento, consulta bases de inteligência, verifica a criticidade do ativo, correlaciona sinais e aciona respostas previamente aprovadas. Pode colocar um e-mail em quarentena, revogar uma sessão suspeita, bloquear um indicador malicioso ou isolar um endpoint de baixo impacto.
Mas a palavra-chave é "previamente". Automação governada exige critérios de exceção, trilha de auditoria, controle de versão e pontos de aprovação para ações que possam afetar o negócio. Bloquear uma URL conhecida como maliciosa é uma coisa. Desativar uma conta privilegiada em produção é outra.
O ponto de partida para o SOC envolve três decisões. A primeira é definir quais eventos podem ser enriquecidos e priorizados automaticamente. A segunda é separar ações de baixo impacto, como quarentena de e-mail ou bloqueio de indicador, de ações que exigem aprovação humana. A terceira é registrar tudo: quem decidiu, quando decidiu, com base em quais evidências e com qual efeito.
O objetivo não é automatizar a decisão crítica. É automatizar o caminho até ela. Sem isso, o analista começa a investigação montando o quebra-cabeça. Com isso, ele começa pela imagem quase formada.
Ganho sem promessa mágica
A pergunta executiva é inevitável: quanto isso muda a resposta? Não há número universal. O resultado depende da maturidade do SOC, da qualidade dos dados, das integrações disponíveis e do nível de autonomia autorizado.
Ainda assim, a direção é consistente. Em ambientes bem integrados, a automação reduz o tempo gasto com triagem, enriquecimento, priorização, documentação e execução de ações repetitivas. A diferença aparece no início do incidente, quando minutos definem se o caso será contido ou se tornará uma escalada.
Casos publicados por fornecedores ajudam a dimensionar o potencial, desde que lidos com cautela. A Playtika reduziu o MTTR — métrica usada para medir o tempo médio de resposta, resolução ou remediação — de 3,5 horas para 45 minutos após automatizar parte dos fluxos com Cortex XSOAR. O estado da Dakota do Norte automatizou 60% dos incidentes e reduziu falsos positivos de phishing em 57%, segundo relato da Palo Alto Networks.
Esses números não são benchmark para qualquer organização. São casos específicos, dependentes de contexto e de arquitetura. Ainda assim, apontam o que interessa ao CIO: menos tempo em tarefas repetidas, menos troca de consoles e mais consistência entre turnos.
Essa consistência pesa mais no recesso. Quando a equipe está completa, processos manuais ruins ainda podem ser compensados por esforço humano. Quando o time está reduzido, o improviso vira fragilidade. É como acelerar na pista enquanto o sistema de freios está em revisão.
Evidência e prazo
A pressão não termina na contenção técnica. Quando há dados pessoais afetados, a resposta entra no terreno da LGPD e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Nesse ponto, velocidade e documentação caminham juntas.
A Resolução CD/ANPD nº 15/2024 exige comunicação à ANPD e aos titulares em até três dias úteis quando o incidente puder acarretar risco ou dano relevante, contados do conhecimento, pelo controlador, de que dados pessoais foram afetados. As informações iniciais podem ser complementadas em até 20 dias úteis, de forma fundamentada.
Nem todo incidente precisa ser comunicado, mas a decisão sobre o que é "relevante" cabe ao próprio controlador — e essa qualificação precisa estar documentada. A obrigação tampouco se esgota no envio à autoridade: quando o impacto atinge titulares, eles também devem ser avisados, em prazo equivalente.
Nessa etapa, a automação ajuda menos pelo bloqueio e mais pela evidência. Logs, linha do tempo, sistemas afetados, medidas adotadas, titulares potencialmente impactados e decisões de escalonamento precisam existir antes da crise jurídica. Se a organização só começa a reconstruir a história depois do incidente, já perdeu parte do controle.
Em julho, a recomendação muda conforme a maturidade. Quem já tem playbooks deve revisar limiares, conferir integrações e executar simulações curtas durante a janela dos jogos decisivos. Quem ainda depende de triagem manual precisa reduzir o escopo: automatizar enriquecimento, quarentena de e-mail, bloqueio de indicadores e abertura de tickets para os vetores mais prováveis.
O checklist mínimo é objetivo: phishing, infostealer, autenticação anômala e acesso a domínios suspeitos. Esses quatro fluxos concentram boa parte do risco operacional associado ao comportamento digital da Copa.
Julho não será uma exceção. Será um teste de capacidade operacional. O SOC que depender apenas do plantão humano vai jogar no ritmo do atacante. O SOC que chegar com automação governada terá, ao menos, chance de decidir antes que a fila decida por ele.
Definições técnicas
SOC (Security Operations Center) — centro de operações de segurança responsável por monitorar alertas, investigar incidentes e coordenar resposta em ambientes corporativos.
SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) — plataforma usada por equipes de segurança para integrar ferramentas, automatizar tarefas repetitivas e executar playbooks de resposta.
EDR (Endpoint Detection and Response) — solução instalada em endpoints para detectar comportamento suspeito e permitir ações como isolamento de dispositivo.
SIEM (Security Information and Event Management) — plataforma que coleta e correlaciona logs de segurança para gerar alertas e apoiar investigação.
IAM (Identity and Access Management) — conjunto de processos e ferramentas para gerenciar identidades, acessos e autenticação em sistemas corporativos.
MTTR (Mean Time to Respond/Resolve/Remediate) — métrica que mede o tempo médio entre detecção e resposta, resolução ou remediação. A definição precisa deve ser padronizada internamente.
Infostealer — malware voltado à coleta silenciosa de credenciais, tokens de sessão, cookies e outros dados sensíveis.