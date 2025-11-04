Como SOCs enfrentam as ameaças cibernéticas no Brasil

Segundo dados da Febraban, 100% dos bancos brasileiros consideram a segurança da informação como prioridade máxima, refletindo uma tendência que se estende para outros setores críticos da economia. Paralelamente, o setor de TI nacional cresce a taxas superiores a 9% ao ano, incluindo investimentos em segurança, monitoramento e infraestrutura digital.

Os SOCs não apenas monitoram e detectam incidentes em tempo real, mas também estruturam processos de resposta rápida e coordenada, reduzindo impactos financeiros e reputacionais. No entanto, manter um SOC interno robusto exige investimentos elevados em tecnologia e especialistas, criando espaço para o crescimento do modelo SOCaaS (SOC como Serviço), que combina expertise externa, automação e inteligência artificial.

Tendências e indicadores no Brasil O Fórum Brasileiro de CSIRTs, organizado pelo CERT.br, registrou 739 participantes em 2024, um aumento expressivo em relação a 2023, indicando maior envolvimento de empresas brasileiras em segurança cibernética e resposta a incidentes. O orçamento total do setor bancário destinado à tecnologia deve chegar a R$ 47,8 bilhões, com destaque para áreas de análise de dados, nuvem e segurança, segundo a Febraban. A adoção de processos padronizados e playbooks de resposta a incidentes está se tornando uma prática cada vez mais comum, permitindo maior eficiência e velocidade na resposta a ataques.

O valor dos playbooks SOC Entre os recursos que fortalecem a maturidade de um SOC estão os playbooks de cibersegurança, guias que padronizam respostas a incidentes, reduzem erros e aceleram decisões. O playbook SOC da Cyrebro, por exemplo, oferece referência prática para organizações estruturarem processos de detecção e resposta, alinhando tecnologia, pessoas e processos. Esse tipo de recurso contribui para que empresas brasileiras estejam preparadas para lidar com a crescente complexidade das ameaças digitais.