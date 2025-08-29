8 Melhores práticas para computação verde

Para tornar um data center mais sustentável, é necessário analisar o consumo de energia e outros recursos da instalação e identificar possíveis mudanças que possam impactar os níveis de uso. Isso pode incluir diversas medidas, como a substituição de ativos tecnológicos ineficientes por outros mais modernos ou a colaboração com provedores de TI sustentáveis para criar um data center mais sustentável.

O consumo total de energia dos data centers é enorme. O Departamento de Energia dos EUA afirma que eles consomem de 10 a 50 vezes mais energia do que um edifício comercial típico com a mesma metragem quadrada e respondem por aproximadamente 2% do consumo total de eletricidade do país. Em um relatório de setembro de 2022, a Agência Internacional de Energia (AIE) estimou que os data centers consumiram até 1,3% da eletricidade consumida globalmente em 2021. Além disso, a AIE indicou que os data centers e as redes de transmissão de dados, juntos, foram responsáveis por 0,9% de todas as emissões de gases de efeito estufa relacionadas à energia em 2020.

Proprietários de data centers estão sob pressão para participar ativamente da redução de sua pegada de carbono, à medida que as mudanças climáticas se tornam uma questão global cada vez mais urgente — e as iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) nas empresas se tornam um parâmetro fundamental para clientes, funcionários e investidores. Reduzir o impacto ambiental dos data centers por meio da computação verde também pode ser benéfico do ponto de vista empresarial, reduzindo os custos de energia e TI e contribuindo para iniciativas corporativas mais amplas de sustentabilidade.

Como resultado, o desenvolvimento de data centers verdes tornou-se uma prioridade para empresas de todos os setores e regiões. Aqui estão oito práticas de computação verde que você pode implementar para tornar seu data center mais sustentável e energeticamente eficiente, com benefícios ambientais e comerciais.

1. Acompanhe seu consumo de energia de base

Primeiro, você precisa saber quanta energia seu data center consome atualmente. Comece monitorando o consumo geral de eletricidade. Em seguida, você pode analisar os números com mais detalhes para prever o consumo futuro. Por exemplo, divida seu consumo em HVAC, servidores, infraestrutura, rede e armazenamento. Depois de ter uma ideia dos seus níveis de consumo base, você pode buscar maneiras de melhorar a eficiência energética por meio de um melhor gerenciamento de energia e mudanças no seu data center.

2. Dimensione corretamente seus servidores

Operar todos os servidores do seu data center 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode levar à subutilização. Alguns servidores processam solicitações apenas em determinados horários do dia, enquanto outros executam aplicativos com pouca frequência ou simplesmente não são mais úteis. O resultado: consumo de energia do servidor acima do necessário. Ferramentas de monitoramento de servidores como Zabbix, Netreo e Paessler PRTG Network Monitor podem ajudar os administradores de sistema a monitorar a utilização para determinar quais funções podem ser consolidadas em menos máquinas. Você pode então virtualizar alguns servidores para reduzir ainda mais sua área de cobertura física e desativar outros completamente.

3. Alterar a temperatura

Os sistemas de climatização de data centers costumam ser projetados para usar mais ar-condicionado do que o realmente necessário. Data centers mais novos podem operar com segurança em temperaturas mais altas, portanto, a temperatura geral geralmente é mantida um pouco mais alta para reduzir a carga de climatização. É claro que você não quer que calor e umidade excessivos danifiquem seus equipamentos de TI, portanto, certifique-se de calcular corretamente as necessidades de resfriamento do seu data center antes de aumentar o termostato.

4. Reorganize seu data center

Você pode aumentar a eficiência do seu data center reorganizando-o com base no consumo de energia e nas necessidades de temperatura. Use layouts inteligentes, como configurações de corredores quentes e frios, para agrupar ativos mais quentes e otimizar a localização das saídas de ar-condicionado.

Esses projetos exigem a compreensão da localização das entradas e saídas de ar na instalação para posicionar os ativos corretamente. Você pode então instalar unidades adicionais em áreas mais quentes para resfriamento adicional, reduzindo os custos gerais de eletricidade e a demanda do seu sistema HVAC.

5. Substitua ativos mais antigos por outros mais eficientes

Muitos ativos de data center legados consomem mais energia, geram mais calor e têm tolerâncias físicas mais rígidas do que os mais novos. Servidores, switches, racks e tecnologias de HVAC mais recentes geralmente incluem processadores e outros componentes com maior eficiência energética. Instale esses novos ativos quando for apropriado para o seu data center, como durante processos de fim de vida útil de equipamentos ou durante a substituição e manutenção de peças. Você também pode substituir servidores físicos por virtuais (ou migrar alguns recursos para a nuvem) para reduzir o número de tecnologias físicas que utiliza.

6. Invista em ferramentas inteligentes de gestão de instalações

Os processos de gerenciamento de serviços de TI exigem a coleta e o armazenamento de uma grande quantidade de informações sobre seus data centers, incluindo dados de consumo de energia e carga. Ao analisar esses dados, você obtém insights que podem ser aplicados ao seu sistema de controle ambiental para otimizar a utilização de ativos, reduzindo assim o consumo de energia e a carga de HVAC.

Para facilitar esse processo, ferramentas de monitoramento baseadas em IA podem usar aprendizado de máquina para analisar dados de energia e criar um modelo de previsão de eficiência energética. Algumas organizações também usam ferramentas de IA para gerenciar de forma autônoma as funções de HVAC em seus data centers, juntamente com sensores de IoT que alimentam o sistema com dados contínuos de temperatura. O software analisa os dados e ajusta automaticamente o sistema de HVAC para garantir que as temperaturas permaneçam em níveis ideais o tempo todo. Por exemplo, o Google usou essa tecnologia para reduzir o consumo de energia dos sistemas de resfriamento de seus data centers em 40%.

7. Procure tecnologias de energia verde

Organizações que buscam reduzir as emissões de carbono de seus data centers também podem considerar alternativas de energia verde, como resfriamento geotérmico, eólico e hidrelétrico. Por exemplo, a Verne Global, prestadora de serviços de data center, utiliza uma combinação de tecnologias geotérmica, hidrelétrica, solar e eólica para alimentar e resfriar suas instalações na Islândia e na Finlândia. Da mesma forma, um dos data centers da prestadora de serviços TierPoint em Spokane, Washington, foi construído com um sistema de resfriamento geotérmico alimentado por água de um aquífero subterrâneo. A Iron Mountain opera data centers subterrâneos no Missouri e na Pensilvânia que também utilizam resfriamento natural.

Explore as opções de energia verde disponíveis para sua organização. O desenvolvimento de novos métodos de energia renovável e resfriamento significa que você provavelmente encontrará maneiras de reduzir a pegada de carbono do seu data center.

8. Faça parcerias com fornecedores e organizações de TI verde

Desenvolva parcerias comerciais com fornecedores de TI que ofereçam tecnologias verdes, bem como com organizações que possam ajudar você a identificar opções de TI mais sustentáveis.

Por exemplo, equipes de TI podem usar o programa de certificação Energy Star do governo dos EUA para encontrar computadores, monitores e outros produtos com eficiência energética. Além disso, o Conselho Global de Eletrônicos mantém um registro de produtos que atendem aos critérios da Ferramenta de Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos (EPEAT). O registro inclui servidores, equipamentos de rede, computadores de usuário final e outras tecnologias que são "ambientalmente preferíveis", de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, que financiou o desenvolvimento tanto do registro quanto do padrão EPEAT.

Além disso, você pode verificar os níveis de sustentabilidade e eficiência energética de fornecedores e prestadores de serviços de TI por meio de organizações como o CDP (anteriormente conhecido como Carbon Disclosure Project) e a iniciativa de energia renovável RE100, bem como agências de classificação ESG, incluindo MSCI, Refinitiv e Sustainalytics.