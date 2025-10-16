A ascensão da banda larga no Brasil: lições para o Sul Global

O Brasil se destaca como um dos casos de sucesso de banda larga mais fascinantes do mundo. Ao abandonar a infraestrutura tradicional de cobre e adotar a fibra óptica, o país agora ostenta algumas das velocidades de internet mais rápidas das Américas e um ecossistema dinâmico de provedores de serviços de internet (ISPs).

No entanto, por trás desse progresso existe um paradoxo: um mercado fragmentado, submonetizado e com problemas estruturais. É uma história rica em lições, não apenas para a América Latina, mas também para os mercados emergentes em todo o mundo.

Em uma mesa redonda a portas fechadas realizada recentemente em São Paulo, líderes de alto nível de todo o ecossistema de banda larga — operadoras, reguladores, investidores e provedores de infraestrutura — se reuniram para discutir o futuro da banda larga na América Latina. Embora a discussão tenha sido confidencial, surgiram diversos temas que oferecem lições valiosas para a região e o resto do mundo.

A fórmula secreta por trás do boom da banda larga no Brasil A estratégia de fibra óptica do Brasil, adotada em meados da década de 2010, provou ser transformadora. Ao superar a infraestrutura de cobre tradicional, o país agora ostenta algumas das velocidades de banda larga mais rápidas das Américas. Um ambiente regulatório progressivo desempenhou um papel fundamental para permitir que ISPs menores adquirissem ativos de fibra quando as operadoras tradicionais resistiam à redução dos preços no atacado. Isso abriu as portas para a concorrência e acelerou a implantação. Hoje, a fibra óptica representa a maioria das conexões de banda larga fixa, e mais de 8.000 provedores de serviços de internet (ISPs) operam em todo o país. Essa proliferação de provedores expandiu drasticamente o acesso, especialmente em regiões carentes, e impulsionou melhorias de desempenho. De acordo com a Ookla, as velocidades de banda larga do Brasil agora estão no mesmo nível das da América do Norte. Até mesmo a banda larga via satélite está ganhando força de maneiras inesperadas. A Starlink , agora entre as 10 maiores operadoras do Brasil, com mais de 300.000 usuários, atende não apenas áreas rurais, mas também áreas urbanas onde a fibra óptica ainda não chegou. Como observou um executivo, "o crescimento da Starlink revela a demanda latente em grandes cidades como São Paulo e Rio". É uma prova do tremendo progresso do ecossistema de banda larga brasileiro e das muitas oportunidades ocultas que ainda existem.

Por que a monetização da fibra continua sendo o maior obstáculo do Brasil A implantação da fibra óptica no Brasil foi um triunfo técnico. No entanto, converter essa infraestrutura em receita sustentável continua sendo um grande desafio. Apesar da ampla implantação e das velocidades competitivas, as operadoras continuam enfrentando baixa receita média por usuário (ARPU), altos impostos e poder de precificação limitado. A fragmentação do mercado, embora crucial para a expansão do acesso, tem dificultado a escalabilidade e a coordenação. Muitos pequenos provedores de internet não têm capacidade financeira e operacional para ir além da conectividade básica e oferecer serviços de maior valor. Como observou um executivo: "Construímos as estradas, mas ainda estamos descobrindo como cobrar pedágios". Uma nova preocupação está surgindo: a lacuna da inteligência artificial (IA). À medida que a demanda por serviços baseados em IA cresce, de cidades inteligentes à automação industrial , a infraestrutura de banda larga precisa evoluir para suportar cargas de trabalho de alto desempenho e baixa latência. A fibra óptica é essencial, mas nem todos os provedores estão equipados para oferecer o desempenho, a confiabilidade e a integração necessários para aplicações de IA. A falha em suprir essa lacuna não apenas marginalizará os provedores de internet menores, como também limitará a capacidade do Brasil de competir na economia digital. Regiões sem infraestrutura preparada para IA correm o risco de ficar para trás em produtividade, inovação e inclusão. O boom da fibra lançou as bases, mas sem investimento estratégico e coordenação, o Brasil pode perder a oportunidade de transformar conectividade em valor social de longo prazo.