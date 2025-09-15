¿Qué esperan los trabajadores chilenos frente al avance de la IA?

La compañía ADP Research realizó un estudio global, denominado “Personas en el Trabajo 2025: Inteligencia Artificial”, donde encuestó a 38 mil trabajadores en seis continentes para conocer sus percepciones hacia la IA y su impacto potencial en sus empleos.

La investigación reveló una gama compleja, y en algunos aspectos contradictoria, de emociones entre la fuerza laboral sobre el efecto de la IA en los empleos. Si bien muchos ven las posibilidades positivas de la inteligencia artificial, un gran número también tiene preocupaciones sobre el desplazamiento de puestos de trabajo y se siente incierto sobre la futura influencia de la IA en sus roles.

¿Cómo se sienten los chilenos? En Chile, el estudio indica que el 16 % de los trabajadores cree que la IA impactará positivamente en sus responsabilidades laborales, lo que representa la menor proporción en América Latina. Los expertos señalan que, en nuestro país, se observan dos posturas frente a la llegada de la inteligencia artificial al mundo laboral. Por un lado, existe un grupo de trabajadores que percibe la IA con cierta desconfianza, pensando que puede reemplazar puestos de trabajo, sobre todo en funciones más repetitivas o administrativas. Sin embargo, cada vez es mayor el número de profesionales que entienden que la IA es una herramienta de apoyo y no un sustituto total. Benjamín Toselli, CEO y fundador de IT Hunters, explica que "en nuestra experiencia, los especialistas en tecnología reconocen que la IA puede liberar tiempo en tareas rutinarias y darles mayor espacio para enfocarse en lo estratégico, la creatividad, la innovación y la toma de decisiones. En ese sentido, la percepción positiva está creciendo, especialmente entre quienes tienen acceso a información y capacitación". Por su parte, Carlos González, vicepresidente de la Mesa de IA en la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), sostiene que lo que se observa en Chile es más bien una mirada cautelosa. "El estudio de ADP muestra que no hay una percepción uniforme, y eso refleja que los trabajadores aún están en proceso de entender cómo la inteligencia artificial puede integrarse en su día a día. En algunos sectores, existe el temor de que la IA pueda desplazar funciones, pero en la mayoría predomina la idea de que puede convertirse en una herramienta de apoyo, que simplifique tareas repetitivas y libere tiempo para enfocarse en labores de mayor valor. No se trata de un rechazo, sino de una expectativa de ver resultados concretos. Los trabajadores quieren comprobar que la IA realmente facilita su trabajo y no se transforma en una amenaza. En esa transición, el rol de las empresas es clave, mientras más claridad y acompañamiento exista en la adopción de estas tecnologías, más probable será que se perciban como un aporte real y no como un riesgo", dice.