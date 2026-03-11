La identidad, el nuevo perímetro de la ciberseguridad

La forma de proteger la información y los sistemas críticos en las organizaciones está atravesando una profunda transformación. El crecimiento del trabajo remoto, la externalización de servicios, la adopción de plataformas en la nube y la automatización de procesos han redefinido los esquemas tradicionales de seguridad corporativa.

Una investigación de la Cloud Security Alliance (CSA) 2025 encontró que el 59 % de las organizaciones identifica las identidades inseguras y los permisos riesgosos como el principal riesgo de seguridad en entornos en la nube, lo que subraya la importancia estratégica de la seguridad de identidades para las empresas. En este contexto, BeyondTrust señala tres proyecciones clave que marcan la agenda de la ciberseguridad empresarial en América este año:

1. La identidad se vuelve el principal control de seguridad Durante años, las organizaciones confiaron en firewalls y segmentación de red como primera línea de defensa. Sin embargo, en entornos híbridos y multinube, esta lógica resulta insuficiente. En 2026, las decisiones de acceso estarán cada vez más determinadas por las identidades, el nivel de privilegio y el contexto, no por la ubicación dentro de la red. “Las empresas ya no pueden asumir que todo lo que está dentro de la red es confiable. Hoy, cada acceso debe validarse en función de quién es el usuario, qué permisos tiene y si ese acceso es realmente necesario”, explica Francisco Lugo, ingeniero de Soluciones Senior de BeyondTrust para América Latina.

2. Hay que considerar las identidades no humanas Además de los usuarios humanos, las organizaciones gestionan un número creciente de identidades no humanas, como cuentas de servicio, aplicaciones, procesos automatizados y agentes impulsados por inteligencia artificial. Estas identidades suelen operar con permisos elevados y, en muchos casos, con una visibilidad limitada. “A medida que las empresas automatizan procesos y adoptan inteligencia artificial, también están creando identidades que acceden a sistemas críticos sin un control adecuado. En 2026, este será uno de los riesgos menos visibles, pero más relevantes para la seguridad empresarial”, advierte Lugo. La falta de control sobre estas identidades puede facilitar movimientos laterales y accesos no autorizados, lo que incrementa el impacto de un posible compromiso.