BeyondTrust: Ciberataques se enfocan en la identidad en 2026

La identidad se ha consolidado como el principal objetivo de los ciberataques, lo que redefine la forma en que las organizaciones deben protegerse, advierte BeyondTrust dentro del marco del Día Mundial de la Contraseña.

Hoy, una sola credencial expuesta puede abrir la puerta a información personal, financiera y corporativa. En concordancia con las tendencias de ciberseguridad para 2026 que predijo a fines del año pasado, la empresa de ciberseguridad señala que la identidad ha pasado a ser el nuevo perímetro de seguridad. Eso implica que accesos, credenciales y privilegios son hoy el foco principal de los atacantes, quienes aprovechan debilidades en la gestión de identidades para infiltrarse en sistemas y escalar accesos.

“La contraseña sigue siendo una de las principales puertas de entrada para los atacantes. Una sola credencial comprometida puede abrir el acceso a múltiples sistemas y amplificar el impacto de un incidente”, apuntó Francisco Lugo, ingeniero de soluciones senior de BeyondTrust.

El experto explicó que, aunque el riesgo comienza con decisiones individuales –como reutilizar contraseñas o elegir combinaciones predecibles–, su impacto puede escalar rápidamente en entornos empresariales donde una sola credencial expuesta puede facilitar accesos no autorizados a información crítica en múltiples plataformas, especialmente cuando existen accesos amplios o poco controlados.

Este escenario gana en complejidad con el crecimiento acelerado de identidades no humanas, como aplicaciones, bots y servicios automatizados. Estas identidades, muchas veces invisibles o poco gestionadas, amplían significativamente la superficie de ataque.