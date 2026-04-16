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Aumentan 8% los fraudes por identidades sintéticas y bots agentes
El fraude de identidad sintética, los ataques impulsados por bots y la apropiación de cuentas en mercados globales han crecido rápidamente, aunque el fraude de primera persona sigue siendo el más reportado, señala informe.
En 2025, las tasas globales de fraude impulsado por ataques aumentaron en 8 %, especialmente en aquellos dirigidos a los sectores de juegos, apuestas y comercio electrónico, al igual que en los enfocados en las presiones sobre el costo de la vida y las nuevas tácticas emergentes de fraude, revela el más reciente “Informe sobre Ciberdelitos 2026” de LexisNexis Risk Solutions.
De acuerdo con la investigación, el fraude de primera persona sigue prevaleciendo a nivel global, con clientes que defraudan a las organizaciones como la principal fuente de fraude a nivel mundial por segundo año consecutivo, con casi dos de cada cinco (38,3 %) fraudes reportados. No obstante, la cifra varía según la región:
- En Europa, Medio Oriente y África representa más de la mitad (51,7 %) del fraude
- En América Latina es menos del 10 %, pues el fraude de identidad sintética es mucho más frecuente (48,3 %).
Con respecto al fraude sintético, 11 % ahora involucra a una identidad sintética, lo que representa un aumento global de ocho veces año tras año y lo convierte en el tipo de fraude de más rápido crecimiento a nivel mundial.
De acuerdo con LexisNexis, el fraude sintético representa un cambio de táctica, pasando del oportunismo a corto plazo hacia objetivos a largo plazo, ya que pueden tardar meses en establecerse correctamente. Los estafadores unen nuevas identidades a partir de varios atributos robados y los utilizan para cometer una amplia variedad de delitos. Sin víctimas que den la alarma de inmediato, y con altos potenciales rendimientos, el fraude sintético resulta atractivo para los estafadores a nivel mundial, especialmente en América Latina.
"El fraude sigue evolucionando a un ritmo acelerado gracias a la innovación digital", afirmó Stephen Topliss, vicepresidente de fraude e identidad en LexisNexis Risk Solutions. "Mientras las organizaciones refuerzan las defensas en todos los canales, las redes cibercriminales escalan la automatización, cambian de táctica y buscan cualquier debilidad disponible a lo largo del recorrido digital del cliente. Cada vez más, los atacantes dependen de bots avanzados y herramientas impulsadas por IA para imitar el comportamiento humano y probar defensas con una velocidad y precisión sin precedentes".
Aumentan los fraudes con agentes de IA
El informe muestra que el tráfico de agentes aumentó 450 % entre enero y diciembre de 2025, principalmente vinculado a pagos con tarjeta de crédito y a inicios de sesión en sitios de juegos y apuestas.
“Aunque no hay indicios de intención maliciosa, estos agentes suponen un nuevo desafío para la detección de fraudes a largo plazo, ya que introducen un tercer tipo de interacción digital además de transacciones humanas genuinas y bots tradicionales que ejecutan un conjunto de instrucciones definido”, señalaron desde la empresa.
Sin embargo, una arista que se debe considerar es que los bots maliciosos están mejorando en hacerse pasar por personas, pues ahora pueden imitar acciones humanas genuinas –como mover un cursor por la pantalla de inicio de sesión– con un alto grado de exactitud para engañar a las más modernas herramientas de detección de fraude conductual. El año pasado se registró un aumento significativo (59 %) en los ataques maliciosos de bots mientras los delincuentes prueban y despliegan estas herramientas sofisticadas, con picos significativos durante marzo y abril y de nuevo en agosto de 2025.
Los objetivos más atacados por los estafadores han sido las cuentas de comercio electrónico y las apuestas en línea, cuya tasa de ataques creció 64 % y 76 % interanual, respectivamente. Además, la tasa de ataques al iniciar sesión, donde los estafadores intentan controlar las cuentas de los clientes, aumentó 216 %.
"Los ciberdelincuentes están experimentando con las mismas tecnologías que están transformando el comercio digital, y las organizaciones deben prepararse para un futuro en el que tanto los usuarios legítimos como los actores maliciosos dependan de agentes automáticos para interactuar en línea. Quienes tengan éxito deben ser capaces de distinguir con confianza entre humanos, bots y agentes, así como determinar su intención. Seguimos viendo una colaboración creciente entre organizaciones gracias a inteligencia digital global, análisis avanzados y sólidas alianzas intersectoriales. Las organizaciones que comparten inteligencia de riesgos están mejor posicionadas para proteger a los consumidores y generar confianza en la economía digital", destacó Stephen Topliss.
El “Informe de Ciberdelitos” de LexisNexis Risk Solutions analizó más de 116.000 millones de transacciones a través de su red LexisNexis Digital Identity Network, entre enero y diciembre de 2025.
Tendencias regionales de fraude
El “Informe sobre el Ciberdelito” identifica patrones notables de fraude en las principales regiones:
- Norteamérica experimentó picos periódicos en el fraude en comercio electrónico durante el año, aunque la tasa general de ataques se mantuvo estable en aproximadamente 2,2 %. Los ataques se dirigían a eventos de inicio de sesión y plataformas de comercio electrónico.
- La tasa de ataques en Europa, Medio Oriente y África aumentó en 27 % interanual, impulsada por intentos de apropiación de cuentas, pues los estafadores se dirigen a debilidades de autenticación en servicios digitales.
- Asia-Pacífico continuó experimentando un fuerte crecimiento en transacciones digitales junto con un aumento de la actividad de fraude, con una tasa de ataque que aumentó hasta el 1,7 %. Los ataques a los navegadores de escritorio aumentaron drásticamente con el uso de herramientas de automatización más sofisticadas.
- Los patrones de fraude en América Latina se mantuvieron diversos en diferentes sectores, aunque la región experimentó preocupación por fraudes de identidad sintética vinculados a la expansión de servicios digitales y a la regulación de mercados de juegos en línea.