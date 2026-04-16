Aumentan 8% los fraudes por identidades sintéticas y bots agentes

En 2025, las tasas globales de fraude impulsado por ataques aumentaron en 8 %, especialmente en aquellos dirigidos a los sectores de juegos, apuestas y comercio electrónico, al igual que en los enfocados en las presiones sobre el costo de la vida y las nuevas tácticas emergentes de fraude, revela el más reciente “Informe sobre Ciberdelitos 2026” de LexisNexis Risk Solutions.

De acuerdo con la investigación, el fraude de primera persona sigue prevaleciendo a nivel global, con clientes que defraudan a las organizaciones como la principal fuente de fraude a nivel mundial por segundo año consecutivo, con casi dos de cada cinco (38,3 %) fraudes reportados. No obstante, la cifra varía según la región:

En Europa, Medio Oriente y África representa más de la mitad (51,7 %) del fraude

En América Latina es menos del 10 %, pues el fraude de identidad sintética es mucho más frecuente (48,3 %).

Con respecto al fraude sintético, 11 % ahora involucra a una identidad sintética, lo que representa un aumento global de ocho veces año tras año y lo convierte en el tipo de fraude de más rápido crecimiento a nivel mundial.

De acuerdo con LexisNexis, el fraude sintético representa un cambio de táctica, pasando del oportunismo a corto plazo hacia objetivos a largo plazo, ya que pueden tardar meses en establecerse correctamente. Los estafadores unen nuevas identidades a partir de varios atributos robados y los utilizan para cometer una amplia variedad de delitos. Sin víctimas que den la alarma de inmediato, y con altos potenciales rendimientos, el fraude sintético resulta atractivo para los estafadores a nivel mundial, especialmente en América Latina.

"El fraude sigue evolucionando a un ritmo acelerado gracias a la innovación digital", afirmó Stephen Topliss, vicepresidente de fraude e identidad en LexisNexis Risk Solutions. "Mientras las organizaciones refuerzan las defensas en todos los canales, las redes cibercriminales escalan la automatización, cambian de táctica y buscan cualquier debilidad disponible a lo largo del recorrido digital del cliente. Cada vez más, los atacantes dependen de bots avanzados y herramientas impulsadas por IA para imitar el comportamiento humano y probar defensas con una velocidad y precisión sin precedentes".