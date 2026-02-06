Ciberdelincuentes convierten fraudes a largo plazo en una economía de servicios

Las estafas de largo alcance basadas en técnicas de ingeniería social individualizadas –como historias de romance o falsas oportunidades de inversión–, conocidas como pig butchering (literalmente “engorde del cerdo”), están tomando fuerza nuevamente entre los cibercriminales, pero bajo un modelo “como servicio”, señala un reciente reporte de Infoblox Threat Intelligence.

La investigación, titulada “Escalando la economía del fraude: Pig Butchering as a Service”, encontró que PBaaS (Pig Butchering as a Service) ha reducido drásticamente las barreras de entrada para los estafadores y ha permitido ejecutar fraudes a una escala sin precedentes.

Antes, este tipo de estafas dependía de interacciones personalizadas y prolongadas con cada víctima, pero hoy sindicatos criminales de habla china han establecido grandes centros de operación donde decenas de miles de personas utilizan infraestructura y conocimientos similares a los de modelos de malware-as-a-service o phishing-as-a-service para escalar sus operaciones.

Esta estandarización implica que prácticamente cualquier actor con acceso a estos servicios clandestinos puede lanzar y administrar estafas sofisticadas con relativa facilidad.