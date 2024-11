Estafas en línea generan pérdidas de casi 300 mil millones de pesos al año

Cada año, las estafas en línea generan pérdidas en México que ascienden a 293 mil millones de pesos, según la Global Anti-Scam Alliance; esta cifra puede acrecentarse en 2024 por el aumento y la sofisticación de los fraudes cibernéticos debido al uso masivo de la inteligencia artificial (IA). Los delitos –que van desde ofertas engañosas, robo o suplantación de identidad, usurpación de páginas web, robo de contraseñas, devoluciones ilegítimas y cargos no reconocidos, hasta delitos más sofisticados como distribución de malware, hacking, phishing, vishing, spamming y deepfakes– pueden impactar a comerciantes y usuarios, especialmente frente a la cercanía del Buen Fin.

“La incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito del cibercrimen ha revolucionado la forma en que los delincuentes operan. Hoy en día, los criminales emplean técnicas avanzadas que les permiten ejecutar ataques más difíciles de detectar. Asimismo, utilizan algoritmos para crear contenidos más convincentes y personalizar ataques, haciéndolos parecer más auténticos, lo que complica la detección y la prevención de fraudes, ya que los usuarios son más propensos a caer en la trampa si el mensaje parece provenir de una fuente confiable”, explicó Manuel Moreno, director de Seguridad de la Información (CISO) de IQSEC.

Un panorama inquietante

De acuerdo con el estudio "The State of Scams in Mexico", aproximadamente el 69 % de los mexicanos confía en su capacidad para reconocer estafas, aunque un 59 % admite que, al menos una vez al mes, recibe intentos de estafa. Esta dualidad refleja un panorama inquietante: aunque hay una cierta consciencia sobre la existencia de fraudes, la frecuencia con la que ocurren indica que los estafadores están cada vez más activos y sus tácticas son sofisticadas.

“Tomando en cuenta que el costo de un fraude suele superar el valor perdido de la transacción por los intereses, el reemplazo de productos y otros gastos, es crucial no solo saber reconocer las estafas, sino también adoptar una mentalidad proactiva mediante la implementación de servicios y soluciones de ciberseguridad que protejan a comercios e instituciones financieras de reclamaciones ilegítimas. Asimismo, es esencial concientizar a los usuarios y clientes sobre los riesgos, a fin de disminuir su impacto económico y que se preserve la confianza en el comercio electrónico”, detalló el especialista de IQSEC.

Según el "Estudio del Verdadero Costo del Fraude en América Latina" de Forrester, cada transacción fraudulenta cuesta, en promedio, 3,9 veces más que el valor perdido de la transacción. Esto incluye no solo el dinero perdido en la estafa, sino también los costos de cuotas e intereses pagados, así como el costo de reemplazar la mercancía robada o perdida.