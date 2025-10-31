Modelos adaptativos, arma efectiva en la batalla contra el fraude financiero

El 29 % de los consumidores declararon haber perdido dinero a causa de fraudes por correo electrónico, internet, teléfono o mensajes de texto en el último año, con un costo medio de USD$1.747 entre los encuestados de 18 países y regiones, según el “Informe sobre el fraude omnicanal” de TransUnion. Esta cifra es un claro recordatorio de la magnitud de los retos a los que se enfrentan las instituciones financieras. Con víctimas y profesionales de la seguridad sintiendo el peso del aumento de las tasas de fraude, nunca ha sido tan urgente cerrar las brechas sistémicas y mantener el ritmo frente a la velocidad y sofisticación de las organizaciones criminales modernas.

En los últimos años, la metodología de los atacantes ha evolucionado hacia un espectro más amplio de tácticas. Mientras algunos estafadores continúan confiando en métodos conocidos que siguen siendo efectivos, como lo demuestra el aumento del fraude con cheques en un 10 % de 2023 a 2024 en Estados Unidos, otros explotan tecnologías avanzadas como deepfakes impulsados por inteligencia artificial (IA) e identidades sintéticas. Hoy en día, los atacantes usarán lo que funcione, adaptándose rápidamente, probando defensas y explotando vulnerabilidades a medida que surgen.

Este enfoque es tanto audaz como sofisticado. Sin embargo, muchas instituciones financieras siguen dependiendo de tecnologías tradicionales de prevención de fraude que pueden tener limitaciones para enfrentar las tácticas criminales actuales. El resultado es una batalla asimétrica que se inclina a favor de los estafadores.

Las limitaciones de mirar hacia atrás Los sistemas tradicionales de prevención de fraude pueden operar bajo la suposición de que los futuros ataques se parecerán a los del pasado. Este enfoque retrospectivo puede generar un retraso inherente entre la innovación criminal y la respuesta institucional, una brecha que los estafadores sofisticados logran explotar de manera rutinaria. Para cuando los patrones emergen de los datos históricos y se implementan nuevas reglas, las tácticas de fraude ya han evolucionado hasta volverse irreconocibles. El problema se intensifica cuando surgen nuevas vías de ataque. La creación de identidades sintéticas ahora es algorítmica, lo que le cuesta a instituciones financieras millones de dólares al año, ya que los criminales generan miles de identidades convincentes con historiales de redes sociales y perfiles crediticios fabricados. Las voces y videos clonados mediante deepfakes pueden engañar incluso a analistas experimentados. Estas campañas coordinadas requieren capacidades de detección que los sistemas tradicionales basados en reglas tienen dificultades para proporcionar a escala. Cada ataque exitoso exige un análisis posterior al incidente para entender cómo se eludieron los controles existentes, lo que representa un proceso reactivo que puede dejar a las instituciones en desventaja.