Como a automação ajuda a garantir qualidade e eficiência

Aderir à automação e transformação digital tem sido uma premissa para as empresas sobreviverem nas últimas décadas. Para se ter uma ideia, no Brasil, o mercado da Indústria 4.0 deve chegar a US$5,62 bilhões até 2028, de acordo com o estudo "Monitor da Indústria 4.0", da International Market Analysis Research and Consulting (IMARC).

O investimento se dá, sobretudo, pelos benefícios que são gerados, como a diminuição de erros, otimização de processos e aumento da produtividade. Nesse sentido, com o uso de tecnologias de automação e IA, as organizações conseguem garantir mais qualidade na entrega de produtos e serviços, além de melhorar a eficiência operacional.

“A indústria é um dos segmentos que mais investe em automação. Com isso, as empresas ganham não apenas com o aumento da produtividade, mas também na padronização e escalabilidade de processos e com a redução de custos operacionais. Além disso, essas ferramentas apoiam o monitoramento e análise de dados, permitindo ajustes e melhorias contínuas durante todo o processo de produção”, declara Fábio Carvalho, CRO da Printi, gráfica que faz parte do Grupo Cimpress e é referência global em média e baixa tiragem.

Além de toda questão operacional, o executivo explica que oferecer uma melhor experiência do cliente é um dos principais benefícios com a automatização de processos dentro da indústria. “Consequentemente, procedimentos ágeis resultam em entregas mais rápidas e eficientes, impactando toda a cadeia de compra e experiência do usuário”, ressalta. Para se ter um parâmetro, segundo relatório da Zendesk, solução de atendimento ao cliente, 70% dos líderes empresariais estão revisando completamente a jornada do cliente com base na IA.

Fabio finaliza destacando que “a automação não apenas melhora a eficiência ou relação com o cliente, mas também eleva a qualidade operacional da indústria e permite que empresas sejam mais competitivas e inovadoras em seu nicho de atuação. Isso impacta o mercado como um todo, trazendo para as novas gerações de líderes o desafio de aperfeiçoar cada vez mais a tecnologia, agregando valor aos negócios”, conclui.