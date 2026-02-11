La participación femenina en las iniciativas de IA en América Latina

Cada año, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero, vuelve a poner sobre la mesa un desafío persistente: la baja participación femenina en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Sin embargo, en paralelo a esta brecha estructural, América Latina comienza a mostrar otra cara de la historia: mujeres que hoy lideran proyectos de inteligencia artificial (IA) de alto impacto, con alcance regional y global.

Según datos de la UNESCO, solo el 35% de los estudiantes de carreras STEM en el mundo son mujeres. En América Latina, la participación femenina en disciplinas como ingeniería y tecnología se ubica entre el 20% y el 30%, dependiendo del país, y se reduce aún más cuando se trata de posiciones de liderazgo y toma de decisiones vinculadas a tecnologías emergentes como la IA.

En lo que se refiere específicamente a inteligencia artificial, datos del World Economic Forum indican que las mujeres todavía representan solo entre el 25% y 30% de la fuerza laboral especializada en inteligencia artificial, y la proporción disminuye aún más en los niveles ejecutivos de decisión. En América Latina, la brecha persiste: menos del 23% del talento tecnológico está compuesto por mujeres, lo que se refleja también en la baja participación femenina en roles creativos y técnicos ligados a IA.

Sin embargo, de acuerdo con Infobip, cada vez más mujeres de América Latina encabezan equipos de datos, diseñan arquitecturas de inteligencia artificial, definen estrategias de negocio basadas en tecnología y desarrollan experiencias digitales, creando experiencias masivas, emocionales y profundamente humanas.

Como ejemplo, Infobip relata el desarrollo de una campaña global para Coca-Cola. En colaboración con biia, crearon una experiencia – accesible desde los enlaces publicados en sus redes sociales de Instagram y Facebook – que permitía diseñar papel de regalo personalizado, utilizando una foto del usuario o interesado mediante inteligencia artificial, a través de su ayudante navideño en WhatsApp. La campaña superó ampliamente las expectativas operativas y de negocio. Frente a un objetivo inicial de 1 millón de solicitudes, se alcanzó un total de 1.962.502 interacciones, con un un pico de 69.712 solicitudes registrado el 25 de diciembre.

“La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad, la amplifica. Y cuando se combina con equipos diversos, los resultados son más empáticos, más relevantes y con mayor impacto global”, señaló Janeth Rodríguez, VP Revenue LATAM de Infobip, y parte del equipo de liderazgo femenino de la campaña. “Cuando una niña ve que detrás de una campaña tecnológica, una solución de IA o una experiencia digital hay mujeres liderando desde su propio país o región, el imaginario cambia. STEM deja de ser un espacio ajeno y se convierte en una posibilidad concreta”, expresó Janeth.

Por su parte, Tivisay Vallejo, CEO de biia, agregó que “la articulación entre plataformas tecnológicas globales y compañías especializadas en inteligencia artificial aplicada permite que ideas nacidas en la región puedan escalar a nivel mundial. Y en ese entramado, las mujeres estamos ocupando un rol cada vez más visible como líderes de proyectos, estrategas comerciales y responsables de crecimiento”, señaló.

De acuerdo con Infobip, para que más niñas se sumen a la tecnología, necesitamos mostrar referentes reales, conectar la ciencia con impacto cotidiano y acercar la tecnología desde edades tempranas, no como algo abstracto, sino como una herramienta creativa para resolver problemas reales. “Iniciativas educativas, programas de mentoría, alianzas entre empresas tecnológicas y escuelas, y la visibilización de mujeres que hoy lideran proyectos de IA en la región son pasos clave para transformar la estadística en vocación, porque no se trata solo de formar futuras ingenieras o científicas, sino de darles el mensaje de que la tecnología también puede ser un espacio donde crear, expresarse y liderar”, finaliza el comunicado de la empresa.