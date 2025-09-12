Coupa apresenta visão de gestão autônoma de gastos com IA no mercado brasileiro

A Coupa Software, fornecedor de soluções de gestão de gastos corporativos, realizou em setembro de 2025 a edição brasileira do Coupa Inspire World Tour, em São Paulo, apresentando sua visão revolucionária de "gestão autônoma de gastos" impulsionada por inteligência artificial. O evento reuniu executivos de grandes corporações para demonstrar como a tecnologia pode transformar radicalmente os processos de compras e a cadeia de suprimentos.

A inteligência artificial redesenha a experiência corporativa Durante o evento, a companhia norte-americana apresentou o Navi, seu agente de IA conversacional que promete eliminar a necessidade de navegação complexa em sistemas corporativos. Em entrevista exclusiva ao Computer Weekly Brasil, Ulrika Haug, vice-presidente de marketing global de produto da Coupa, explicou que a experiência do usuário está evoluindo para um modelo completamente orientado por inteligência artificial. "A IA é a nova UX (experiência do usuário). Estamos construindo uma camada de engajamento de IA agêntica para escalar através da nossa plataforma e entregar uma experiência completamente nova", explicou Haug durante sua apresentação. A executiva, de origem alemã e filipina, comparou a evolução da interface com o movimento observado no hockey: "Patinamos para onde o disco está indo, não para onde ele está". O Navi já está disponível em funcionalidades específicas, incluindo o agente de descoberta de documentos, que acelera as aprovações entre 20% e 40%, e o agente de relatórios operacionais, capaz de compilar as tabelas de dados 30% mais rapidamente. Atualmente ele está disponível em 27 idiomas, e a versão em português está prevista para 2026. As demonstrações práticas revelaram as capacidades impressionantes do sistema. Em um exemplo apresentado, uma gerente fictícia chamada Rebeca consegue solicitar software simplesmente preenchendo alguns campos básicos, enquanto o Navi automaticamente recomenda os fornecedores adequados com base nas políticas corporativas, no perfil de utilização e na inteligência incorporada à solução. O sistema preenche automaticamente os formulários de contrato, deixando apenas o preço para a aprovação manual.

Clarity 2.0 revoluciona as interfaces corporativas A Coupa apresentou também o Clarity 2.0, a nova interface que reimagina completamente a experiência do usuário com design intuitivo e funcionalidades alimentadas por IA. O sistema permite solicitações automatizadas onde os usuários simplesmente expressam suas necessidades, e os algoritmos inteligentes preenchem os formulários, recomendam os fornecedores e garantem a conformidade com as políticas corporativas. O projeto vai além de uma simples atualização visual. "Não é apenas um refresh de UI. Estamos reimaginando completamente como os usuários se conectam com a plataforma Coupa", enfatizou Haug. O Smart Intake and Orchestration, lançado em maio de 2025 com a experiência administrativa disponibilizada em setembro, transforma a abordagem de "processo primeiro" para "resultado primeiro", fazendo com que o sistema guie o usuário em vez do contrário. A demonstração mostrou como o sistema funciona na prática: quando um usuário precisa realizar um sourcing de marketing mas não conhece as políticas, ele simplesmente pergunta ao Navi quais são os requisitos. O agente analisa a situação, solicita o gasto estimado e rapidamente resume a política de sourcing, trazendo não apenas o modelo indicado, mas também dando acesso à fonte da política e à fonte da informação.

Brasil representa 70% dos negócios na América Latina Renato Brisola, vice-presidente para a América Latina da Coupa, revelou em entrevista exclusiva ao Computer Weekly Brasil que o Brasil atualmente representa aproximadamente 70% dos negócios da empresa na região, um percentual significativo se comparado aos 35-40% tradicionalmente observados em outras companhias de tecnologia. "Nos últimos cinco anos, crescemos de cinco vendedores para 22 na área comercial", comentou Brisola, destacando que a empresa mantém o crescimento anual superior a 30% há quatro anos consecutivos. A empresa opera no Brasil há aproximadamente nove anos, mas intensificou os investimentos regionais nos últimos cinco anos. Ela mantém estruturas comerciais no Brasil, México e Colômbia, e conta com mais de 260 profissionais no hub colombiano que atende às Américas. A estratégia da companhia focou inicialmente nas grandes corporações para estabelecer o reconhecimento de mercado, e isso a levou a conquistar clientes como Votorantim, Natura, Ipiranga e Braskem. "Primeiro precisávamos ser reconhecidos no mercado, conquistar o espaço e a confiança. A estratégia foi de cima para baixo", explicou Brisola. Atualmente, a empresa expande a atuação para o mercado de médias empresas com estrutura comercial especializada em Inside Sales. "Hoje estamos preparados e indo proativamente para o mid-market. Antes estávamos em movimento reativo, agora somos proativos", afirmou o executivo.

Cenário brasileiro oferece vantagens competitivas Brisola identificou as características distintivas do mercado brasileiro que favorecem a adoção tecnológica. "Existe uma mentalidade mais propícia a buscar a inovação no Brasil. Enquanto outros países têm os grupos familiares com as decisões muito centralizadas, o Brasil demonstra mais agilidade nessas mudanças", observou em entrevista exclusiva ao Computer Weekly Brasil. O executivo destacou a resiliência histórica da região como o fator diferencial. "Desde que você nasceu, quando não houve crise na América Latina? Isso traz a resiliência e outras qualidades que nos fazem mais criativos", comentou, enfatizando que a volatilidade constante desenvolve a capacidade de adaptação superior.

O futuro das transações comerciais Um exemplo prático apresentado no evento mostrou como a IA pode responder instantaneamente às disrupções na cadeia de suprimentos. Em um cenário simulado, quando uma mina de minerais raros no Chile sofre a interrupção por terremoto, os agentes de IA modelam os impactos, simulam os cenários alternativos e recomendam as mudanças de fornecedores em questão de minutos, considerando a disponibilidade, os custos, as classificações ESG e os riscos. O sistema demonstrado executou todo o processo em menos de duas horas: às 4h17 na Califórnia ocorre a interrupção, os agentes analisam os impactos e recomendam os fornecedores alternativos. Às 5h02, os contratos são celebrados com três fornecedores diferentes e, às 6h, o CFO desperta no mesmo mundo de ontem, com a crise resolvida autonomamente.

Framework permite personalização avançada A empresa anunciou o Navi AI Agent Framework, a estrutura que permite a integração de agentes externos ou o desenvolvimento de soluções customizadas pelos próprios clientes. Os parceiros do marketplace da Coupa, incluindo empresas como Moody's e as consultorias especializadas, podem integrar seus agentes diretamente ao ecossistema Navi. Para 2026, está previsto o lançamento do Agent Studio, a ferramenta que permitirá aos clientes construírem os agentes próprios utilizando a base de dados de US$ 8 trilhões da plataforma. "Você pode construir seu próprio Navi, dar o chapéu ou as luvas para ele, personalizar conforme o necessário", brincou Haug durante a apresentação. "Temos três opções disponíveis. Você pode usar o Navi, que são os agentes que nós construímos. Pode trazer seus próprios agentes, e esse framework está disponível hoje através dos nossos parceiros do marketplace. E a terceira opção, que considero a mais empolgante, é construir seu próprio agente", explicou Haug em entrevista exclusiva ao Computer Weekly Brasil.