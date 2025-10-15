Sankhya apresenta agente de IA que reduz a implantação de ERP de anos para dias

A reforma tributária que entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 impõe um desafio crítico para as empresas brasileiras: a 80 dias do deadline, apenas 35% das companhias avançaram na adaptação ao novo sistema tributário. Neste contexto de urgência, a segunda edição do Sankhya Connection, realizada nesta terça-feira (14) no Transamérica Expo Center em São Paulo, reuniu mais de 2,5 mil líderes de tecnologia e gestão para o lançamento do Deploy Agent, uma solução baseada em inteligência artificial que promete eliminar o principal obstáculo da adoção de sistemas ERP no Brasil: o tempo de implantação.

O Sankhya Connection é o principal evento de inovação em gestão do ecossistema Sankhya, um espaço colaborativo e estratégico onde os principais desafios e transformações da gestão empresarial ganham protagonismo. A segunda edição do evento contou com quatro palcos, palestras, painéis e experiências de networking estratégico, todos com a curadoria de profissionais que vivem a gestão empresarial todos os dias.

A Sankhya é uma das principais desenvolvedoras brasileiras de software de gestão empresarial, fundada em 1989 pelos irmãos Felipe Calixto e Fábio Túlio em Uberlândia, Minas Gerais. A empresa começou como SOS Sistemas e ao longo de 36 anos se consolidou como uma das co-criadoras de software de gestão do país. Em 2020, recebeu um aporte de R$ 425 milhões do fundo soberano de Singapura, o GIC, um dos maiores investimentos em companhias de software de gestão do Brasil.

O evento abriu com uma palestra sobre liderança conduzida por Bernardinho e Serginho, bicampeões olímpicos de vôlei, que compartilharam experiências sobre a construção de equipes de alta performance e a importância de escolher as pessoas certas para os desafios empresariais. A apresentação foi mediada por Maria Menezes, diretora de pessoas e cultura da Sankhya, e estabeleceu o tom do evento focado em conexão, transformação e gestão baseada em dados.

O evento marcou também o abandono definitivo do termo ERP (Enterprise Resource Planning) pela companhia, que adota o conceito de EIP (Enterprise Intelligence Platform) para refletir o posicionamento como uma plataforma 100% SaaS focada em dados e agentes inteligentes. A Sankhya apresentou um ecossistema de 11 empresas que cobrem as áreas de gestão empresarial, vendas e recursos humanos, atendendo entre 15 e 20 mil contratos que impactam aproximadamente 100 mil empresas em todo o território nacional.

Reforma tributária exige ação imediata das empresas A urgência da reforma tributária dominou as discussões do evento, com Ulisses Brondi, CEO da Asis, empresa do ecossistema Sankhya especializada em inteligência tributária, alertando que faltam exatamente 80 dias para o início das mudanças. A reforma prevê a substituição do ISS e do ICMS pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), representando 38% dos impactos esperados nas operações empresariais. "Faltam exatamente 80 dias para começar a reforma tributária. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a reforma tributária vem engajada também com a própria tecnologia. O fisco está mudando a maneira de enxergar as nossas empresas, de fiscalizar as nossas empresas", alertou o executivo durante a apresentação. Os dados do mercado revelam que a maioria das empresas brasileiras ainda não está preparada para as mudanças que afetarão o fluxo de caixa, a precificação e o compliance tributário. O módulo Reforma 360, apresentado no evento, realiza a simulação e a projeção completa da reforma tributária, permitindo que as empresas analisem o impacto por item, por custo, ao longo dos períodos de transição de 2026, 2027 e 2028. A solução identifica os fornecedores e os produtos que terão impacto direto sobre as operações, considerando que com o split payment, previsto para 2027, as empresas pagarão o tributo imediatamente após a emissão do documento fiscal, alterando completamente o contexto financeiro dos negócios. A Sankhya participa do projeto piloto da nova nota fiscal eletrônica e já está preparada para emitir os documentos fiscais dentro dos novos padrões a partir de 1º de janeiro de 2026.

Deploy Agent transforma o modelo de implantação O Deploy Agent utiliza inteligência artificial para processar os milhões de documentos fiscais, incluindo as notas fiscais, o SPED, o e-Social e outras obrigações acessórias, criando automaticamente toda a estrutura de cadastros, produtos, parceiros de negócio e lançamentos financeiros. Durante a demonstração ao vivo no evento, a solução processou 2.405 arquivos XML em aproximadamente dois minutos, gerando os relatórios de fluxo de caixa, margem de contribuição e ponto de equilíbrio sem qualquer intervenção manual. A tecnologia já realizou mais de 50 entregas, transformando os processos de implantação que tradicionalmente levariam um ou dois anos em implementações de poucos dias. A capacidade de processamento atinge a marca de mais de um milhão de arquivos processados em uma janela de 24 horas, demonstrando a escalabilidade para os grandes volumes de dados. Felipe Calixto, CEO da Sankhya, destacou durante o evento que a solução marca o fim da venda do intangível no mercado de ERP. "Como o Deploy Agent é super-rápido, no pré-venda, antes do cliente botar dinheiro na mesa, a gente já pode apresentar para ele com os dados dele. A gente roda o Deploy para dois, três meses e apresenta a realidade daquela empresa", explicou o executivo.

BIA expande para a camada transacional A plataforma BIA, identidade de inteligência artificial do ecossistema Sankhya, foi apresentada como uma solução que vai além do chatbot tradicional. O sistema já permite a criação de analytics no BIA Studio, o atendimento via Skills Service Desk e está expandindo para a camada transacional com a linha BIA for Business.

Sankhya Pagamentos elimina a conciliação bancária O lançamento do Sankhya Pagamentos marcou a entrada da companhia no segmento de serviços financeiros integrados ao ERP. Guilherme Tângari, CEO da Expresso, adquirida pela Sankhya, apresentou a conta empresarial completa embedada dentro do sistema de gestão, oferecendo os recursos de PIX, TED, boleto e múltiplos cartões físicos e virtuais, todos conciliados automaticamente com o financeiro em tempo real. "A gente está lançando aqui hoje, em primeira mão para vocês, o Sankhya Pagamentos, que é uma conta completa, embedada dentro do ERP Sankhya", anunciou o executivo. A plataforma oferece a gestão completa sobre os gastos da empresa, unificando os pagamentos, as despesas e os benefícios em uma única solução integrada.