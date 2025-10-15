Song_about_summer - stock.adobe.
Sankhya apresenta agente de IA que reduz a implantação de ERP de anos para dias
O Deploy Agent da Sankhya processa mais de um milhão de documentos fiscais em 24 horas e transforma a implantação de sistemas de gestão que tradicionalmente leva até dois anos em poucos dias.
A reforma tributária que entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 impõe um desafio crítico para as empresas brasileiras: a 80 dias do deadline, apenas 35% das companhias avançaram na adaptação ao novo sistema tributário. Neste contexto de urgência, a segunda edição do Sankhya Connection, realizada nesta terça-feira (14) no Transamérica Expo Center em São Paulo, reuniu mais de 2,5 mil líderes de tecnologia e gestão para o lançamento do Deploy Agent, uma solução baseada em inteligência artificial que promete eliminar o principal obstáculo da adoção de sistemas ERP no Brasil: o tempo de implantação.
O Sankhya Connection é o principal evento de inovação em gestão do ecossistema Sankhya, um espaço colaborativo e estratégico onde os principais desafios e transformações da gestão empresarial ganham protagonismo. A segunda edição do evento contou com quatro palcos, palestras, painéis e experiências de networking estratégico, todos com a curadoria de profissionais que vivem a gestão empresarial todos os dias.
A Sankhya é uma das principais desenvolvedoras brasileiras de software de gestão empresarial, fundada em 1989 pelos irmãos Felipe Calixto e Fábio Túlio em Uberlândia, Minas Gerais. A empresa começou como SOS Sistemas e ao longo de 36 anos se consolidou como uma das co-criadoras de software de gestão do país. Em 2020, recebeu um aporte de R$ 425 milhões do fundo soberano de Singapura, o GIC, um dos maiores investimentos em companhias de software de gestão do Brasil.
O evento abriu com uma palestra sobre liderança conduzida por Bernardinho e Serginho, bicampeões olímpicos de vôlei, que compartilharam experiências sobre a construção de equipes de alta performance e a importância de escolher as pessoas certas para os desafios empresariais. A apresentação foi mediada por Maria Menezes, diretora de pessoas e cultura da Sankhya, e estabeleceu o tom do evento focado em conexão, transformação e gestão baseada em dados.
O evento marcou também o abandono definitivo do termo ERP (Enterprise Resource Planning) pela companhia, que adota o conceito de EIP (Enterprise Intelligence Platform) para refletir o posicionamento como uma plataforma 100% SaaS focada em dados e agentes inteligentes. A Sankhya apresentou um ecossistema de 11 empresas que cobrem as áreas de gestão empresarial, vendas e recursos humanos, atendendo entre 15 e 20 mil contratos que impactam aproximadamente 100 mil empresas em todo o território nacional.
Reforma tributária exige ação imediata das empresas
A urgência da reforma tributária dominou as discussões do evento, com Ulisses Brondi, CEO da Asis, empresa do ecossistema Sankhya especializada em inteligência tributária, alertando que faltam exatamente 80 dias para o início das mudanças. A reforma prevê a substituição do ISS e do ICMS pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), representando 38% dos impactos esperados nas operações empresariais.
"Faltam exatamente 80 dias para começar a reforma tributária. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a reforma tributária vem engajada também com a própria tecnologia. O fisco está mudando a maneira de enxergar as nossas empresas, de fiscalizar as nossas empresas", alertou o executivo durante a apresentação. Os dados do mercado revelam que a maioria das empresas brasileiras ainda não está preparada para as mudanças que afetarão o fluxo de caixa, a precificação e o compliance tributário.
O módulo Reforma 360, apresentado no evento, realiza a simulação e a projeção completa da reforma tributária, permitindo que as empresas analisem o impacto por item, por custo, ao longo dos períodos de transição de 2026, 2027 e 2028. A solução identifica os fornecedores e os produtos que terão impacto direto sobre as operações, considerando que com o split payment, previsto para 2027, as empresas pagarão o tributo imediatamente após a emissão do documento fiscal, alterando completamente o contexto financeiro dos negócios.
A Sankhya participa do projeto piloto da nova nota fiscal eletrônica e já está preparada para emitir os documentos fiscais dentro dos novos padrões a partir de 1º de janeiro de 2026.
Deploy Agent transforma o modelo de implantação
O Deploy Agent utiliza inteligência artificial para processar os milhões de documentos fiscais, incluindo as notas fiscais, o SPED, o e-Social e outras obrigações acessórias, criando automaticamente toda a estrutura de cadastros, produtos, parceiros de negócio e lançamentos financeiros. Durante a demonstração ao vivo no evento, a solução processou 2.405 arquivos XML em aproximadamente dois minutos, gerando os relatórios de fluxo de caixa, margem de contribuição e ponto de equilíbrio sem qualquer intervenção manual.
A tecnologia já realizou mais de 50 entregas, transformando os processos de implantação que tradicionalmente levariam um ou dois anos em implementações de poucos dias. A capacidade de processamento atinge a marca de mais de um milhão de arquivos processados em uma janela de 24 horas, demonstrando a escalabilidade para os grandes volumes de dados.
Felipe Calixto, CEO da Sankhya, destacou durante o evento que a solução marca o fim da venda do intangível no mercado de ERP. "Como o Deploy Agent é super-rápido, no pré-venda, antes do cliente botar dinheiro na mesa, a gente já pode apresentar para ele com os dados dele. A gente roda o Deploy para dois, três meses e apresenta a realidade daquela empresa", explicou o executivo.
BIA expande para a camada transacional
A plataforma BIA, identidade de inteligência artificial do ecossistema Sankhya, foi apresentada como uma solução que vai além do chatbot tradicional. O sistema já permite a criação de analytics no BIA Studio, o atendimento via Skills Service Desk e está expandindo para a camada transacional com a linha BIA for Business.
Sankhya Pagamentos elimina a conciliação bancária
O lançamento do Sankhya Pagamentos marcou a entrada da companhia no segmento de serviços financeiros integrados ao ERP. Guilherme Tângari, CEO da Expresso, adquirida pela Sankhya, apresentou a conta empresarial completa embedada dentro do sistema de gestão, oferecendo os recursos de PIX, TED, boleto e múltiplos cartões físicos e virtuais, todos conciliados automaticamente com o financeiro em tempo real.
"A gente está lançando aqui hoje, em primeira mão para vocês, o Sankhya Pagamentos, que é uma conta completa, embedada dentro do ERP Sankhya", anunciou o executivo. A plataforma oferece a gestão completa sobre os gastos da empresa, unificando os pagamentos, as despesas e os benefícios em uma única solução integrada.
Entrevista exclusiva
Em entrevista exclusiva para o Computer Weekly Brasil, Bruno Patrocínio, Product Director da Sankhya, detalhou a estratégia de produto da companhia, o posicionamento competitivo e a visão sobre o futuro da gestão empresarial no Brasil.
CWBr: A reforma tributária entra em vigor em 80 dias e apenas 35% das empresas estão preparadas. Como o Deploy Agent ajuda nessa urgência?
Bruno Patrocínio: Esse é um grande lançamento porque não é só do produto que estamos falando, é um reposicionamento do mercado de software de gestão, de interpretar diferente esse estigma de ter medo de trocar o sistema, porque pode ser muito difícil. O projeto já realizou mais de 50 entregas e estamos transformando os processos que levariam um ou dois anos em implementações de poucos dias. Já processamos os casos na casa de mais de um milhão de arquivos respeitando a janela de um dia no processador.
CWBr: Como a complexidade tributária brasileira se transforma em vantagem competitiva contra os players internacionais?
BP: Para atuar no Brasil no âmbito tributário, você tem que ter muito know-how. Estamos em um país que tem dezenas de milhões de combinações tributárias possíveis. O suporte fiscal e tributário faz os clientes ficarem conosco. Outro ponto pelo qual o lifetime value de um cliente Sankhya é tão longo é que temos os clientes no evento que têm mais de 20 anos conosco.
CWBr: A Sankhya abandona o termo ERP e adota EIP. O que isso significa na prática para os CIOs?
BP: A Sankhya deixa de tratar como Enterprise Resource Planning e, a partir de hoje, cerca de oito anos depois de termos criado o conceito, abandonamos de vez o termo ERP para tratar como uma plataforma inteligente de gestão. Quanto mais perto de uma nuvem você tem a propriedade dos dados, mais acesso a esse mundo da inteligência artificial eu consigo entregar para o ambiente. Somos 100% SaaS, focados em dados, IA e agentes inteligentes.
CWBr: Como a Sankhya garante a segurança de dados e a conformidade com a LGPD em soluções baseadas em IA?
BP: Trabalhamos com dois grandes providers do mercado que já nos assessoram nessa camada de cloud, acesso a dados e segurança da informação. Temos o Arthur Mazza, que é o diretor de nosso cloud e cybersecurity. Os contratos são bem resguardados com as cláusulas sobre o que a empresa pode e não pode fazer com os dados, garantindo a transparência total. Quando avançamos para a camada de IA, contamos com os parceiros da AWS para fazer aquela camada de tratamento dos dados para o modelo aprender, garantindo que esse processo é todo anonimizado.
CWBr: A BIA trabalha com múltiplos modelos de linguagem. Como essa estratégia funciona?
BP: A BIA é a identidade da inteligência artificial do ecossistema Sankhya. Tudo que carrega a inteligência artificial do nosso ecossistema carrega o nome BIA. Não estamos casados com nenhuma empresa, entendemos que o mercado é multimodal, precisamos trabalhar com as melhores ferramentas e cada caso de uso vai demandar algo específico. Trabalhamos com Anthropic, Grok, Llama e outros provedores dependendo do caso de uso específico.
CWBr: Como a estratégia de customização versus personalização se diferencia?
BP: A Sankhya deve ser a única do mercado de software de gestão que usa a terminologia customizar, mas também usa personalizar. Usamos a inteligência artificial na construção de telas, permitindo a personalização com a linguagem natural. A camada de personalização permite manter uma esfera padrão enquanto atende às necessidades específicas do cliente.
CWBr: Como foi construído o ecossistema de 11 empresas através das aquisições?
BP: A Sankhya é uma das co-criadoras de software de gestão nesse país. Originalmente de Uberlândia, em Minas Gerais, começou como SOS Sistemas. Sempre tivemos uma postura firme em nos transformar, mudando de linguagem de programação diversas vezes ao longo de nossa história, desde DOS até Java. Pesquisamos mais de 700 companhias para adquirir as 10 que complementam o nosso ecossistema. A estratégia de fusões e aquisições da Sankhya resultou na criação de um ecossistema que cobre três áreas principais de gestão através de 11 empresas. Na gestão empresarial, o portfólio inclui Sankhya, Asis, Expresso e Indrus. Para a gestão de vendas, o grupo conta com Hobies, MeTime, Nepo e Brumis. Já na gestão de pessoas, as soluções incluem Mindsight, Hotel e Vixit.
CWBr: Qual é a distribuição geográfica dos clientes e os planos de expansão?
BP: Inauguramos recentemente a nossa matriz em São Paulo, localizada na Avenida Rebouças, em Pinheiros, próximo ao metrô Fradique Coutinho. A distribuição de clientes é concentrada principalmente no Centro-Oeste, com a forte presença em Minas Gerais e São Paulo, além dos pólos crescentes no Norte, Nordeste e na região Sul. Somando as empresas do grupo, já estamos com algo em torno de 15 a 20 mil contratos. Ainda não temos os escritórios fora do Brasil, mas há o interesse em realizar a expansão para a América Latina em algum momento.
Saiba mais sobre Análise de negócios e BI
-
Muralha digital: a tarifa imposta pelos EUA força o Brasil a redefinir sua soberania tecnológica
-
Reforma tributária acelera a corrida pela modernização de ERPs
-
Executivos brasileiros consideram a IA como a tecnologia mais importante dos próximos anos
-
Sankhya entra no mercado de fintech com o lançamento de solução Venda Mais