Tendências B2B para 2026 para se manter competitivo num cenário corporativo

A Acer, fabricante de desktops, notebooks, tablets, sistemas de armazenamento, antecipa as principais forças que devem moldar o B2B em 2026: a adoção prática de inteligência artificial com governança, a migração para modelos as-a-service — com destaque para Hardware-as-a-Service (HaaS), e a confiança digital como diferencial competitivo.

Em linha com o relatório Strategic Predictions for 2026, do Gartner, a companhia destaca que a combinação de automação inteligente, plataformas integradas e políticas robustas de dados e IA vai separar quem escala com eficiência de quem permanece refém da complexidade e do risco.

O HaaS ganha protagonismo por endereçar simultaneamente caixa, produtividade e segurança, ao converter CAPEX em OPEX, trazendo previsibilidade financeira e viabilizando ciclos de atualização tecnológica mais curtos. No dia a dia, dispositivos corretos, configurados e monitorados reduzem chamados, aceleram a integração de colaboradores e diminuem paradas imprevistas. Em segurança, este modelo incorpora gestão de ciclo de vida, criptografia e políticas de segurança zero, ideais para um mundo em que o cibercrime avança exponencialmente.

“O ano de 2026 consolidará, ainda mais, a eficiência operacional aliada à confiança digital e as previsões do Gartner são um chamado à disciplina: sem dados de qualidade, políticas claras, segurança e integração de ponta a ponta, a IA atuando como um copiloto e não para substituir o ser humano, e a automação viram custo, não uma vantagem competitiva”, explica Marco Vorrath, diretor de Vendas B2B da Acer.

As previsões do Gartner também reforçam que IA em escala somente gera resultados sustentado com dados de qualidade, políticas claras e auditoria. Isso se traduz, no dispositivo em que o usuário se conecta para trabalhar, em inventário em tempo real, controles de configuração e privacidade.

“Além disso, a exigência crescente de conformidade nas cadeias de suprimentos favorece modelos as-a-service com governança embutida. Quem padronizar catálogos, automatizar provisionamento e souber utilizar bem o HaaS vai entrar em 2026 com custos sob controle e segurança em alta”, conclui Vorrath.

No quesito ao mercado global de dispositivos com IA embarcada (Edge AI), está crescendo rapidamente, segundo a Acer, e estimativas projetam valor crescente na ordem de dezenas de bilhões de dólares nos próximos anos, impulsionado pela adoção em vários setores.

Um exemplo deste tipo de dispositivo foi lançado pela Acer em novembro passado: o Acer TravelMate P6. “Um dos principais benefícios de ter um computador deste tipo é a escalabilidade, permitindo que as organizações expandam facilmente seus recursos de IA à medida que suas necessidades crescem, sem necessidade de comprar mais créditos em nuvem, por exemplo, ajudando a economia de recursos", concluiu Vorrath.