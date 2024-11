Como o modelo “as a service’’ mensal impacta positivamente nas finanças de empresas

O modelo "As a Service", baseado em assinatura mensal, tem revolucionado a forma como as empresas consomem e incorporam novas tecnologias em suas operações, oferecendo soluções sem a necessidade de compra direta de produtos. Ao contrário de outros tipos de modelos de preço "As a Service", que podem exigir pagamento adiantado, o formato de assinatura mensal proporciona flexibilidade e previsibilidade financeira, com pagamentos recorrentes e parcelas fixas.

O mercado global desse modelo está projetado para crescer 25% nos próximos três anos, com expectativas de atingir US$344 bilhões em 2024, quatro vezes o valor registrado em 2018. Esse crescimento se deve à sua capacidade de preservar a economia das empresas e agregar valor contínuo aos consumidores.

Um estudo recente da MarketsandMarkets aponta que o mercado global de Hardware as a Service (HaaS) deve crescer a uma taxa composta de 26,3% até 2026, impulsionado principalmente pela demanda de pequenas e médias empresas por soluções flexíveis de infraestrutura. O relatório destaca que setores como varejo, logística e saúde estão entre os que mais adotam o modelo HaaS, devido à necessidade crescente de automação e digitalização de operações.

Com isso, as organizações podem reduzir consideravelmente os gastos pagando apenas pelos recursos que realmente utilizam, evitando possíveis despesas com manutenção ou reparo de equipamentos e maximizando seus investimentos no core business. Essa abordagem flexível permite um alinhamento mais preciso entre as necessidades das empresas e os serviços contratados, gerando economia a curto e longo prazo e maior eficiência nas operações.

Nesse cenário de crescente adoção do modelo "As a Service", a Ettera, startup de tecnologia que oferece soluções em HaaS, IaaS e Gestão por meio de assinaturas mensais, tem se destacado por ajudar empresas a modernizar e automatizar suas operações sem a necessidade de adquirir ativos físicos de meios de pagamento, automação comercial e equipamentos corporativos. Com um modelo de negócios que elimina a necessidade de aquisição, a empresa contribui para a redução de despesas operacionais, ao mesmo tempo em que proporciona previsibilidade financeira e flexibilidade no gerenciamento de fluxo de caixa.

Antônio Sérgio, CEO da Ettera, explica que, por meio de um projeto de assinaturas mensais com parcelas fixas, que podem se estender por até 48 meses, as empresas conseguem prever parte relevante dos custos com infraestrutura tecnológica durante todo o contrato. Outro fator de destaque é que os primeiros pagamentos podem ocorrer após 30 dias da adesão, o que dá ainda mais flexibilidade ao gerenciamento financeiro.

Além disso, ao optar pelo modelo 'as a service', os clientes não precisam arcar com a depreciação dos equipamentos. Isso garante que as empresas tenham acesso contínuo às mais recentes tecnologias disponíveis no mercado global de hardwares, sem se preocupar com a obsolescência dos equipamentos.

Outro ponto relevante é o impacto financeiro positivo que as soluções da Ettera proporcionam no longo prazo, especialmente em setores que dependem fortemente de tecnologia, como automação comercial.

‘’Como exemplo, ao otimizar a frente de caixa e minimizar falhas operacionais, as soluções permitem que as empresas reduzam os custos operacionais, melhorem a produtividade de suas equipes e a experiência de seus clientes”, finaliza o CEO.