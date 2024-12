Saiba quais são as tendências do modelo as a service para 2025

O modelo "As a Service” segue como uma força transformadora no ambiente de negócios global, impulsionando inovação, eficiência e sustentabilidade. Projeções indicam que esse mercado atingirá um valor global de US$344 bilhões em 2024, quatro vezes maior do que em 2018, com um crescimento anual esperado de 25% nos próximos anos.

Para 2025, diversas tendências prometem moldar o futuro do modelo As a Service. Uma das mais notáveis é o conceito de "Everything as a Service" (XaaS), que amplia o alcance do modelo ao integrar hardware, software e serviços em soluções completas, entregues em um único modelo de assinatura. Empresas que adotam essa abordagem oferecem personalização e flexibilidade, atendendo às necessidades específicas dos consumidores de maneira integrada.

Outro destaque é o "Green as a Service" (GaaS), que combina inovação tecnológica com práticas sustentáveis. Essa vertente se alinha aos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança), promovendo a reutilização e atualização de equipamentos, reduzindo o descarte inadequado e o impacto ambiental.

Antônio Sérgio, CEO da Ettera, comenta que a sustentabilidade tem ganhado destaque no mercado, com foco em práticas de ESG. Modelos de HaaS, por exemplo, promovem a extensão do ciclo de vida de dispositivos por meio de manutenção, atualização e redistribuição. Essa abordagem reduz o descarte inadequado e minimiza o impacto ambiental, contribuindo para uma economia mais circular.

A personalização dos serviços também segue em evolução acelerada. Tecnologias como inteligência artificial (IA) e machine learning estão sendo amplamente utilizadas para criar experiências adaptadas em tempo real às demandas dos clientes, o que aumenta o engajamento e a retenção. A integração dessas ferramentas, aliada à conectividade oferecida pelo IoT e pelo 5G, está moldando soluções cada vez mais inteligentes e eficazes. Essas tecnologias trabalham juntas para entregar produtos e serviços ajustados com precisão aos perfis de consumidores e às necessidades do mercado.

Além disso, a democratização da inteligência artificial generativa como serviço é uma tendência em ascensão. Empresas estão incorporando essa tecnologia para automação de processos, prototipagem e criação de conteúdo, viabilizando o acesso a recursos de ponta por organizações de todos os tamanhos.

O ecossistema colaborativo entre provedores de hardware, software e serviços é outro fator de transformação. Parcerias estratégicas estão criando ofertas mais completas, fortalecendo a fidelidade do cliente e ampliando o alcance de mercado.

Setores como TI, saúde, varejo, educação e manufatura estão liderando a adoção de soluções "As a Service", aproveitando os benefícios do modelo de assinatura para oferecer previsibilidade financeira e experiências personalizadas. Essa abordagem também está ganhando espaço em mercados como automotivo e imobiliário, demonstrando a versatilidade do conceito.

“A migração para o modelo As a Service exige adaptação cultural, tecnológica e operacional. Superar barreiras como resistência à mudança, integração tecnológica e alinhamento estratégico será essencial para o sucesso. Empresas que priorizarem a flexibilidade e a experiência do cliente, investindo em inovação e em parcerias estratégicas estarão melhor posicionadas para prosperar nesse cenário em constante transformação’’, finaliza Antônio.