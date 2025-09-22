Topaz Open leva robustez do core bancário para modelo SaaS

A Topaz, empresa de tecnologia especializada em soluções financeiras digitais parte do grupo Stefanini, anunciou o lançamento do Topaz Open, evolução de seu core bancário para o modelo SaaS (Software as a Service). A novidade marca um movimento decisivo da companhia para democratizar o acesso à tecnologia bancária de alta performance no Brasil, oferecendo uma alternativa mais acessível, ágil e operada pela própria Topaz às instituições financeiras, como cooperativas, fintechs e bancos digitais de pequeno e médio porte.

A nova oferta, baseada em uma instância single tenant – ou seja, separada para cada cliente, com gestão compartilhada –, traz como base a mesma robustez utilizada por grandes instituições que operam milhões de contas. Com isso, o Topaz Open garante escalabilidade, segurança e disponibilidade contínua, agora com implantação em poucos meses e menor custo. “A solução reduz a carga operacional do cliente e viabiliza a entrada de novos players no ecossistema financeiro com uma plataforma testada, segura e pronta para escalar”, diz um comunicado de imprensa da Topaz.

Toda a gestão da infraestrutura é feita pela própria Topaz, em um modelo de subscrição com SLA por disponibilidade técnica, o que reduz a necessidade de grandes times internos de tecnologia. Mesmo com um custo de entrada mais acessível, o Topaz Open mantém a mesma capacidade de escalabilidade, oferecendo também flexibilidade para o futuro, com a possibilidade de migração para um modelo mais customizado sem a necessidade de trocar de plataforma ou tecnologia.

Embora a Topaz já ofereça modelos SaaS em outros países da América Latina, o lançamento do Topaz Open representa a primeira oferta nesse formato com o core banking da Topaz no mercado brasileiro. A experiência com infraestrutura, gestão e escalabilidade agora é materializada em um produto que deve acelerar a transformação digital de diversas instituições.