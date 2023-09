Topaz analisa mais de 2,8 bilhões de transações com ajuda da AWS

A partir de uma de suas principais soluções, a Topaz, empresa especializada em soluções financeiras digitais do Grupo Stefanini, confere proteção de ponta a ponta para as transações dos canais digitais por meio de um ecossistema completo, que analisa o risco em tempo real a partir de um banco de dados robusto e dinâmico.

A Topaz OFD e uma ferramenta adotada por instituições financeiras devido ao avanço e aplicação dos serviços bancários por intermédio do Internet Banking. Com mais de 280 clientes ativos em 25 países, a atuação da Topaz avança com a aplicação de sua solução, gerando a maior rede de combate à fraude, onde analisam mais de 2,8 bilhões de transações mensais, ao receber dados de mais de 200 milhões de dispositivos móveis, sempre com foco em segurança, análise de dados para a otimização do diagnóstico de fraudes e agilidade nas respostas.

Em 2011, com a nova onda de inovação, deu-se início o surgimento do Mobile Banking, mesma época em que a solução começou a ser migrada para a nuvem, pois a empresa apoia e adota novas tecnologias para seguir entregando valor ao mercado e aos seus clientes.

Segundo o head de desenvolvimento de negócios de software da Topaz, Luiz Maurício Camargo, quando os bancos começaram a investir em tecnologia mobile, a companhia passou a pesquisar tecnologias e serviços que pudessem suportar esse tipo de solução. “Optamos pela estrutura da AWS, com quem temos colaboração de longa data, que tem uma proposta que reúne tudo o que precisávamos: base de dados centralizada, desempenho otimizado e possibilidade de armazenar diferentes tipos de dados, independente da origem”, lembra o executivo.

Além disso, a AWS conta com uma série de serviços que permitem, por exemplo, criar regras de utilização ou acessar e manipular os dados de forma rápida. Também foram fundamentais para a escolha a garantia da integridade de dados e a credibilidade da AWS no setor financeiro.

“O uso da nuvem AWS permitiu uma mudança de abordagem da solução, deixando um modelo que marcava a máquina do usuário e, adotando um novo modelo, em que a jornada do cliente é acompanhada em qualquer transação realizada por ele dentro de canais digitais”, relata Camargo.

A migração para a nuvem ocorreu em 2015, com a companhia ainda mantendo os dois modelos em paralelo. “Enquanto isso, seguíamos trabalhando em conjunto com a AWS na criação de nossa infraestrutura, refazendo nossos endpoints e enviando informações parta nossos clientes e para a nuvem”, reforça Camargo.

Naquele momento, a solução atendia cerca de uma dezena de clientes, mas já contava com grandes bancos. Com a nova oferta, agora no modelo de software como serviço (SaaS), sua utilização ganha escala. Em 2022, acompanhando o avanço do mercado, e sempre levando inovação aos nossos clientes, a solução quadruplicou o número de clientes atendidos e chega a analisar 3 mil eventos por segundo. “Com a nuvem e os serviços AWS, nós amadurecemos a percepção de riscos e conseguimos gerar alertas aos nossos clientes com base em informações de todo o ecossistema”, afirma o head de desenvolvimento de negócios de software da Topaz.

Atualmente, a solução conta uma infraestrutura que tem como pilar o Elastic Load Balancing (ELB), que recebe as informações obtidas de dispositivos onde a Topaz tem endpoints ou das instituições, que utilizam APIs para obter análises de risco.

Pérsio Henrique Sanvito, head de parcerias da Topaz, revela que hoje os sistemas da solução Topaz OFD processam informações de metade da população brasileira. “Se levarmos em conta somente a população bancarizada, esse número pode ser ainda superior”, diz, lembrando que a solução é utilizada por quatro dos cinco maiores bancos brasileiros e por grandes operadoras de telefonia. “O combate à fraude não é exclusividade do sistema financeiro, mas de todos que realizam transações de alguma forma”, reforça.

“A prevenção às fraudes não pode prejudicar os negócios. Temos a preocupação de não barrar transações legítimas e/ou gerar mais fricção na jornada dos clientes bancários”, afirma Sanvito.

Para manter a solução à frente aos novos cenários de combate à fraude, ser preventivo a futuros ataques/fraudes e proteger a identidade digital, a equipe da Topaz a mantém em constante evolução. O fornecedor conta com inteligência artificial para uma análise de dispositivos associados, trazendo resposta imediatas e precisão da detecção das fraudes. Agora mesmo, a Topaz está trabalhando na adoção de geolocalização para prevenção à fraude.

“A Topaz vem trabalhando para ampliar o poder da solução. Alguns exemplos são o uso da solução no fortalecimento de controle de acessos, com múltiplos fatores de autenticação; serviços de token; reconhecimento de QR Code; e reconhecimento de voz, já disponíveis para os clientes da solução. Temos hoje a tranquilidade de trabalhar com o ambiente AWS, que nos dá alta escalabilidade e segurança elevada; e de desenvolver novas soluções que serão unificadas dentro dessa plataforma”, finaliza Luiz Maurício Camargo.