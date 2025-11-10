Como lidar com APIs em múltiplos gateways e fortalecer a estratégia digital

Com a aceleração da transformação digital e a consolidação das interfaces de programação de aplicações (APIs) como alicerce da inovação, as empresas passaram a operar em ecossistemas cada vez mais distribuídos, multicloud e orientados a serviços.

Dados do Gartner apontam que, até 2028, mais de 75% das organizações corporativas utilizarão dois ou mais gateways de APIs em decorrência da adoção de modelos híbridos, integrações entre unidades de negócio e processos de fusão e aquisição. Mas, ainda que traga flexibilidade e escalabilidade, essa nova dinâmica também impõe desafios de visibilidade, segurança e governança.

Nesse contexto, a Sensedia aponta os principais benefícios da estratégia multigateway para os negócios. Entre eles, estão o maior controle sobre ambientes em rápida expansão, a integração ágil e compliance em ambientes regulados, e o aumento da eficiência operacional.

Controle sobre ambiente em rápida expansão A adoção de uma arquitetura multigateway surge como uma resposta para garantir consistência e controle sobre um ambiente em rápida expansão. Embora essa diversidade traga ganhos de autonomia e velocidade, ela também pode gerar a fragmentação de ativos digitais, duplicação de APIs, aumento da complexidade operacional e riscos de segurança e compliance, caso não seja acompanhada por uma camada sólida de governança unificada. Para Kleber Bacili, CEO da Sensedia, o avanço do multigateway reflete uma mudança estrutural na forma como as empresas encaram a integração de sistemas e a gestão de APIs. “O multigateway é uma consequência natural da evolução dos ambientes distribuídos. As empresas estão lidando com diferentes nuvens, provedores, ferramentas e contextos de negócio. Sem uma governança centralizada, essa diversidade rapidamente se torna um obstáculo para a inovação e a escalabilidade”, explica Bacili. Segundo o executivo, uma plataforma de governança multigateway permite sincronizar APIs automaticamente entre diferentes gateways, reduzir retrabalho e manter políticas consistentes de segurança e compliance em toda a organização. Essa abordagem também amplia a independência e flexibilidade para o desenvolvimento ao mesmo tempo em que aumenta a Segurança e Governança das APIs, independente de onde estejam publicadas, sem comprometer a agilidade e performance dos times e melhorando a visibilidade e observabilidade das APIs e integrações.

Integração ágil e compliance em ambientes regulados Os ganhos operacionais vão além da eficiência técnica. Em processos de fusão e aquisição, por exemplo, o multigateway viabiliza a integração rápida de inventários de APIs distintos, sem a necessidade de refazer políticas ou recriar configurações. Já em ambientes regulados, como o Open Finance e o Open Insurance, ele facilita a automação de workflows de conformidade, garante auditoria contínua de mudanças em APIs críticas e reforça a segurança do ecossistema. “Governança unificada é o que torna um ambiente multigateway inteligente. Com uma visão consolidada de todas as APIs e suas dependências, as equipes de tecnologia ganham controle e as áreas de negócio recuperam velocidade. É uma mudança de paradigma: o multigateway passa a ser uma camada estratégica, não apenas operacional”, complementa Bacili.