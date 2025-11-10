Como lidar com APIs em múltiplos gateways e fortalecer a estratégia digital
Até 2028 mais de 75% das organizações corporativas utilizarão dois ou mais gateways de APIs. Sensedia aponta caminhos para lidar com esse cenário, impulsionado por modelos híbridos, integrações entre unidades de negócio e processos de fusão e aquisição.
Com a aceleração da transformação digital e a consolidação das interfaces de programação de aplicações (APIs) como alicerce da inovação, as empresas passaram a operar em ecossistemas cada vez mais distribuídos, multicloud e orientados a serviços.
Dados do Gartner apontam que, até 2028, mais de 75% das organizações corporativas utilizarão dois ou mais gateways de APIs em decorrência da adoção de modelos híbridos, integrações entre unidades de negócio e processos de fusão e aquisição. Mas, ainda que traga flexibilidade e escalabilidade, essa nova dinâmica também impõe desafios de visibilidade, segurança e governança.
Nesse contexto, a Sensedia aponta os principais benefícios da estratégia multigateway para os negócios. Entre eles, estão o maior controle sobre ambientes em rápida expansão, a integração ágil e compliance em ambientes regulados, e o aumento da eficiência operacional.
Controle sobre ambiente em rápida expansão
A adoção de uma arquitetura multigateway surge como uma resposta para garantir consistência e controle sobre um ambiente em rápida expansão.
Embora essa diversidade traga ganhos de autonomia e velocidade, ela também pode gerar a fragmentação de ativos digitais, duplicação de APIs, aumento da complexidade operacional e riscos de segurança e compliance, caso não seja acompanhada por uma camada sólida de governança unificada.
Para Kleber Bacili, CEO da Sensedia, o avanço do multigateway reflete uma mudança estrutural na forma como as empresas encaram a integração de sistemas e a gestão de APIs.
“O multigateway é uma consequência natural da evolução dos ambientes distribuídos. As empresas estão lidando com diferentes nuvens, provedores, ferramentas e contextos de negócio. Sem uma governança centralizada, essa diversidade rapidamente se torna um obstáculo para a inovação e a escalabilidade”, explica Bacili.
Segundo o executivo, uma plataforma de governança multigateway permite sincronizar APIs automaticamente entre diferentes gateways, reduzir retrabalho e manter políticas consistentes de segurança e compliance em toda a organização. Essa abordagem também amplia a independência e flexibilidade para o desenvolvimento ao mesmo tempo em que aumenta a Segurança e Governança das APIs, independente de onde estejam publicadas, sem comprometer a agilidade e performance dos times e melhorando a visibilidade e observabilidade das APIs e integrações.
Integração ágil e compliance em ambientes regulados
Os ganhos operacionais vão além da eficiência técnica. Em processos de fusão e aquisição, por exemplo, o multigateway viabiliza a integração rápida de inventários de APIs distintos, sem a necessidade de refazer políticas ou recriar configurações.
Já em ambientes regulados, como o Open Finance e o Open Insurance, ele facilita a automação de workflows de conformidade, garante auditoria contínua de mudanças em APIs críticas e reforça a segurança do ecossistema.
“Governança unificada é o que torna um ambiente multigateway inteligente. Com uma visão consolidada de todas as APIs e suas dependências, as equipes de tecnologia ganham controle e as áreas de negócio recuperam velocidade. É uma mudança de paradigma: o multigateway passa a ser uma camada estratégica, não apenas operacional”, complementa Bacili.
Aumento da eficiência operacional
O modelo também tem impacto direto sobre a produtividade de desenvolvedores e times DevOps, que passam a atuar com observabilidade ampliada, gestão simplificada de ciclos de vida de APIs e reuso facilitado de componentes. Isso acelera o onboarding de novos parceiros, reduz o time-to-market de produtos digitais e fortalece a agilidade competitiva — um fator crítico num cenário em que a velocidade de resposta se tornou diferencial de mercado.
Estudos recentes da Forrester reforçam essa visão: empresas com mecanismos robustos de governança de APIs obtêm 35% mais eficiência operacional e reduzem em até 40% o tempo de integração de novos serviços. “Esses números mostram que a governança, quando aplicada de forma estratégica, é um motor de inovação e não uma barreira”, destaca Bacili.
A Sensedia vem impulsionando esse debate e apoiando grandes empresas na modernização de arquiteturas legadas e migração para modelos multicloud e multigateway em diversos setores, ajudando organizações a equilibrarem agilidade e segurança em seus ecossistemas de integração.
“Cada vez mais as arquiteturas se tornam híbridas, multicloud, multivendor, e isso pode, se não houver um cuidado especial com as APIs, aumentar exponencialmente a complexidade da Governança das integrações. As empresas que adotarem uma governança inteligente e unificada estarão prontas para escalar inovação de forma sustentável. Não se trata de uma opção técnica, mas de uma decisão estratégica de longo prazo”, conclui Bacili.
