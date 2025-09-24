Natali_Mis/istock via Getty Imag

Ferramenta de IA desenvolvida no Brasil transforma atendimento em hospital pediátrico

Lya, desenvolvida pela CTC, já apoiou mais de seis mil assistências no Hospital Sabará, aliviando a carga burocrática dos médicos, fortalecendo a relação com pacientes e preparando expansão para outras áreas da instituição.

Publicado:24 set 2025

O Hospital Infantil Sabará, localizado na região central de São Paulo, implementou no início deste ano a Lya, assistente de inteligência artificial criada pela empresa brasileira CTC, especializada em soluções de saúde que integram IA, interoperabilidade de dados e autoatendimento. Em poucos meses, a ferramenta já apoiou mais de seis mil atendimentos no pronto-socorro, o que representa cerca de 30% do total realizado pela unidade.

A Lya atua de forma silenciosa e eficaz: durante a consulta, capta automaticamente as informações da conversa entre médico e paciente, organiza os dados e deixa as informações prontas para o médico revisar e enviar para o prontuário eletrônico, sem necessidade de digitação. O resultado? Menos tempo de tela e um cuidado mais humanizado.

Segundo pesquisa interna realizada pelo hospital, 78% dos médicos relataram melhora na relação com os pacientes e 60% afirmaram sentir-se menos sobrecarregados após a adoção da IA. Para o gerente médico do Sabará, Dr. Thales Oliveira, a tecnologia resgata um aspecto essencial da prática médica: “O prontuário eletrônico trouxe avanços à saúde, mas também aumentou a carga burocrática. A Lya devolve ao profissional a liberdade de se concentrar no cuidado humano”, afirma.

Além da transcrição em tempo real, a Lya oferece funcionalidades como resumos clínicos automáticos, sugestões de hipóteses diagnósticas, tradução de idiomas e alertas relevantes durante o atendimento. A solução está em constante evolução, com testes para incorporar também um módulo de diálogo inteligente para discussão de casos clínicos complexos. Ao todo foram investidos pela CTC cerca de R$ 2 milhões, no desenvolvimento da Lya.

Por sua vez, o Hospital Infantil Sabará, se prepara para ampliar a utilização da tecnologia em outras áreas da instituição. “A parceria com o Sabará é um exemplo concreto de como a IA pode ampliar o potencial humano na medicina”, esclarece o diretor de Inovação da CTC, André Cripa.

