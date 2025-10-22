Como remover um perfil de trabalho de um dispositivo Android

Um perfil de trabalho é um recurso importante dos dispositivos Android porque permite que os usuários mantenham suas vidas pessoais separadas de suas vidas profissionais.

Se houver dados corporativos em um dispositivo, os administradores de TI devem poder apagar remotamente o endpoint ou aplicar restrições para aplicativos de trabalho. Se o dispositivo pertencer ao usuário, a TI deve executar essas ações sem afetar seus dados pessoais. Os perfis de trabalho do Android separam completamente os dados pessoais dos corporativos, permitindo que a TI aplique políticas de segurança sem comprometer a privacidade do usuário.

Assim que um usuário ou profissional de TI registra um telefone Android na plataforma MDM de sua organização, o dispositivo cria o perfil de trabalho. Por meio das configurações do perfil de trabalho do Android, a TI pode tomar decisões sobre uso de dados e rede, notificações, aplicativos, privacidade e segurança.

No entanto, quando um funcionário sai ou muda de função dentro de uma organização, é prática comum que o empregador exclua quaisquer perfis de trabalho associados instalados no dispositivo. Isso protege os dados de trabalho, impedindo o acesso não autorizado a arquivos confidenciais armazenados no perfil. Para garantir que os usuários não percam dados pessoais, a remoção de um perfil de trabalho do Android não apaga nada fora do perfil, incluindo arquivos, aplicativos e conteúdo não relacionados ao trabalho armazenados no dispositivo.

Quando chegar a hora de excluir um perfil de trabalho, o proprietário do dispositivo ou um membro da equipe de TI poderá tomar medidas para removê-lo.

Como um usuário pode remover um perfil de trabalho do Android? Os usuários finais podem remover o perfil de trabalho de seus dispositivos Android por meio de um processo relativamente simples. Os principais métodos são facilmente acessíveis no dispositivo móvel, usando o aplicativo Configurações nativo ou o aplicativo MDM da organização.

Método 1. Removendo um perfil de trabalho por meio das Configurações Uma maneira de um usuário remover seu perfil de trabalho é por meio do menu Configurações do dispositivo. No Android, o processo envolve as seguintes etapas: Abra Configurações no dispositivo e selecione Contas ou Usuários & contas. Selecione a aba Trabalho e role para baixo para encontrar opções de perfil de trabalho. Selecione Remover perfil de trabalho. Quando uma janela pop-up aparecer para confirmar a seleção, toque em Excluir. Se a opção Remover perfil de trabalho não estiver visível, pode haver várias contas no dispositivo. Nesse caso, selecione a conta do perfil de trabalho e toque em Remover conta > Remover conta > OK. O usuário pode receber uma solicitação para inserir um PIN de segurança ou uma senha. Caso ocorra algum erro, o usuário deverá entrar em contato com a equipe de TI da sua organização. O dispositivo então começa a remover todos os dados associados ao perfil de trabalho, incluindo aplicativos, configurações e outras informações armazenadas nele. Esse processo pode levar vários minutos, dependendo da quantidade de dados armazenados no perfil. Após a conclusão, o perfil de trabalho será totalmente removido.

Método 2. Removendo um perfil de trabalho por meio de um aplicativo MDM Os usuários também podem remover um perfil de trabalho por meio da plataforma MDM na qual registraram o dispositivo. Com esse método, os funcionários precisam abrir o aplicativo usado para a configuração inicial do MDM e do perfil de trabalho. Por exemplo, em organizações que usam o Microsoft Intune, os usuários podem concluir esse processo no aplicativo Portal da Empresa do Intune (Figura 1). A remoção do perfil de trabalho no aplicativo Portal da Empresa envolve as seguintes etapas: Abra o aplicativo MDM no dispositivo e faça login. Em Dispositivos, selecione o dispositivo. No canto superior direito da tela, selecione o botão Menu, que se parece com três pontos. Em seguida, selecione Remover Dispositivo. Quando a tela de confirmação aparecer, selecione OK para prosseguir com a remoção do perfil de trabalho. Após a confirmação, o dispositivo remove a plataforma MDM e o perfil de trabalho, e todos os dados associados são excluídos. Figura 1. Etapas para um usuário remover seu dispositivo do gerenciamento por meio do aplicativo Portal da Empresa. Outra opção é desabilitar o aplicativo do agente MDM diretamente. No aplicativo Portal da Empresa, o usuário final pode simplesmente abrir o menu principal e selecionar Remover Portal da Empresa, seguido de OK na tela de confirmação. Após concluir qualquer um desses processos, o usuário poderá desinstalar o aplicativo MDM na tela inicial do dispositivo. Para isso, localize e pressione o ícone do aplicativo até que o menu do aplicativo apareça e, em seguida, toque em Desinstalar. Se o usuário perceber alguma indicação de que uma conta corporativa ainda está em seu dispositivo, deverá entrar em contato com a equipe de TI da organização. Uma redefinição de fábrica também é uma opção, mas essa ação apaga praticamente tudo do dispositivo, incluindo os dados pessoais e as configurações preferidas do usuário.