Como restaurar um perfil de trabalho Android excluído
Se um usuário excluir um perfil de trabalho do Android ou trocar de dispositivo, será necessário passar pelo processo de restauração. Aprenda os passos simples para registrar novamente um perfil de trabalho do Android aqui.
Usuários e administradores de TI podem precisar restaurar um perfil de trabalho excluído por vários motivos.
Por exemplo, os usuários podem ter excluído acidentalmente seu perfil de trabalho ou podem estar trocando um smartphone Android antigo por um novo. Em ambos os casos, é importante que tanto as equipes de TI quanto os usuários finais saibam como restaurar um perfil de trabalho excluído corretamente.
Com os pré-requisitos corretos em vigor, os usuários não devem ter problemas para restaurar seu perfil de trabalho do Android e se inscrever novamente no gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) de uma organização ou outra plataforma de gerenciamento.
Pré-requisitos para restaurar um perfil de trabalho do Android
Para restaurar um perfil de trabalho excluído, as organizações precisam ter ferramentas MDM integradas ao Android Enterprise ou uma ferramenta semelhante com esses recursos, de fornecedores como VMware, IBM, Microsoft e Samsung, para citar alguns. Essas ferramentas fornecem a infraestrutura e os recursos necessários para gerenciar adequadamente as políticas em dispositivos Android em geral. Nesse caso, elas podem ajudar a restaurar um perfil de trabalho excluído.
Como restaurar um perfil de trabalho Android excluído
Restaurar um perfil de trabalho, na maioria dos casos, é uma tarefa executada pelo usuário final. Para orientar os usuários no processo de restauração de um perfil de trabalho excluído, é importante fornecer capturas de tela e documentação sempre que possível. Isso facilita a compreensão dos usuários finais sobre como devem concluir a tarefa e pode reduzir os tickets de suporte relacionados a esse processo.
Este exemplo usa o Microsoft Intune, embora diferentes versões do MDM possam variar, mas seguirão conceitos semelhantes:
- Procure o aplicativo do agente MDM adequado na Google Play Store. Em seguida, baixe o aplicativo no seu dispositivo Android.
- Para restaurar um perfil de trabalho em um dispositivo que foi cancelado automaticamente, selecione o menu de três pontos no canto superior direito e selecione Redefinir Perfil de Trabalho. Em seguida, clique no botão Reiniciar.
- Entre no agente MDM e toque em Iniciar (Figura 1).
- Revise a declaração de privacidade e toque em Continuar.
- Revise e aceite os termos e serviços do Google.
- Aguarde enquanto o perfil é configurado e siga as instruções restantes para concluir a configuração.
Observação: se um usuário configurar o perfil de trabalho do Android como um novo usuário, ele só precisará baixar o agente MDM, abri-lo e clicar em Iniciar.
Após a conclusão do processo, os usuários finais podem confirmar que seus aplicativos e configurações de segurança foram restaurados abrindo a gaveta de aplicativos e verificando se seus aplicativos de trabalho estão disponíveis. Também podem navegar até Configurações > Senhas e Contas. Em seguida, confirme se o MDM exibe a opção para selecionar as Configurações do perfil de trabalho (Figura 2).
Observação: esta seleção varia dependendo da versão do Android do usuário, do modelo do Android e da plataforma OEM e MDM em uso.
Isso garante que os usuários possam voltar a trabalhar em seus dispositivos com segurança e sem problemas. Além disso, as equipes de TI devem monitorar quais dispositivos foram restaurados para identificar possíveis problemas no futuro. Com relatórios personalizados do sistema MDM de uma organização, os administradores de TI podem configurar regras para monitorar o registro e o status pendente dos dispositivos. Este exemplo utiliza a plataforma de relatórios da VMware (Figura 3).
Como desativar temporariamente um perfil de trabalho do Android
Se os usuários excluírem seu perfil de trabalho para evitar ter dados de trabalho em seus smartphones Android, os administradores de TI devem informar ao usuário que é possível desativar o perfil de trabalho completamente sem excluí-lo (Figura 4).
Por exemplo, eles podem estar saindo de férias ou tirando uma folga para os feriados e precisam de uma maneira de desativar notificações e aplicativos de trabalho. O Android simplifica o processo de desativar temporariamente um perfil de trabalho.
Qualquer usuário de Android BYOD com o dispositivo registrado em um perfil de trabalho pode desativar o perfil de trabalho abrindo a barra de notificação duas vezes para abrir os blocos de aplicativos, rolando até o bloco Aplicativos de Trabalho e alternando-o para Desativado. Quando quiser que as funções de trabalho retornem ao dispositivo, basta navegar até o mesmo menu e Ativá-lo novamente.