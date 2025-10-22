Como restaurar um perfil de trabalho Android excluído

Usuários e administradores de TI podem precisar restaurar um perfil de trabalho excluído por vários motivos.

Por exemplo, os usuários podem ter excluído acidentalmente seu perfil de trabalho ou podem estar trocando um smartphone Android antigo por um novo. Em ambos os casos, é importante que tanto as equipes de TI quanto os usuários finais saibam como restaurar um perfil de trabalho excluído corretamente.

Com os pré-requisitos corretos em vigor, os usuários não devem ter problemas para restaurar seu perfil de trabalho do Android e se inscrever novamente no gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) de uma organização ou outra plataforma de gerenciamento.

Pré-requisitos para restaurar um perfil de trabalho do Android Para restaurar um perfil de trabalho excluído, as organizações precisam ter ferramentas MDM integradas ao Android Enterprise ou uma ferramenta semelhante com esses recursos, de fornecedores como VMware, IBM, Microsoft e Samsung, para citar alguns. Essas ferramentas fornecem a infraestrutura e os recursos necessários para gerenciar adequadamente as políticas em dispositivos Android em geral. Nesse caso, elas podem ajudar a restaurar um perfil de trabalho excluído.