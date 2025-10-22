Como configurar um perfil de trabalho no Android

Quando as organizações não conseguem habilitar dispositivos diferentes para que os usuários acessem dados pessoais e de trabalho, é possível separar esses recursos no nível do software.

Com o crescimento da popularidade do BYOD nos últimos anos, também aumentou o número de usuários que trabalham em seus dispositivos Android pessoais. Normalmente, um usuário que opta por trabalhar em um telefone pessoal precisa concluir um processo de cadastro para permitir que seu empregador aplique as configurações de segurança e gerencie o dispositivo de outras maneiras. Isso frequentemente gera preocupações com a privacidade do usuário.

Uma maneira de os usuários manterem a vida profissional e pessoal separadas é criar um perfil de trabalho em seus dispositivos móveis. Criar um perfil de trabalho em um dispositivo Android mantém os aplicativos, dados e contas de trabalho separados dos aplicativos, dados e contas pessoais

O recurso de perfil de trabalho faz parte da plataforma Android Enterprise e permite que um perfil de usuário gerenciado resida ao lado do perfil pessoal de um usuário em um dispositivo Android. Isso possibilita o acesso a aplicativos pessoais e de trabalho no mesmo endpoint. O perfil de usuário gerenciado é criptografado e usa chaves de criptografia diferentes para dados corporativos e pessoais.

Como criar um perfil de trabalho em um dispositivo Android Para separar dados pessoais e profissionais em um dispositivo Android, as organizações precisam ter uma plataforma de gerenciamento de dispositivos móveis ou uma plataforma unificada de gerenciamento de endpoints. MDM e UEM oferecem muitos dos mesmos recursos, mas o principal recurso nesse contexto é o gerenciamento de TI de dispositivos móveis. Para simplificar, o restante do artigo se refere a todas as plataformas de gerenciamento como MDM. Com uma dessas plataformas, os administradores de TI podem criar e gerenciar perfis de trabalho, aplicativos e dados nos dispositivos dos usuários finais. Se necessário, a TI pode ir além e controlar o gerenciamento de dispositivos e as políticas de segurança. Depois que os usuários registram seus dispositivos no MDM da organização, eles podem acessar seu perfil de trabalho e ativá-lo e desativá-lo facilmente, de acordo com suas necessidades. Existem muitas plataformas diferentes de MDM e UEM para escolher. Microsoft Intune, IBM MaaS360, Cisco Meraki Systems Manager e até mesmo o Android Enterprise do Google são algumas das opções mais conhecidas.

Etapa 1. Configurar o MDM para habilitar perfis de trabalho Para iniciar o processo de configuração de um perfil de trabalho do Android, os administradores precisam registrar seu MDM no Google. Esta etapa cria uma conta gerenciada do Google Play em cada dispositivo registrado no MDM da organização. A conta gerenciada do Google Play fica oculta, e os aplicativos e dispositivos a utilizam para acessar as APIs do Google. O processo de inscrição varia entre os provedores de MDM, portanto, as organizações devem consultar a documentação do MDM para obter etapas detalhadas. O exemplo a seguir mostra o processo no Microsoft Intune. Primeiro, abra o portal do centro de administração do Microsoft Intune e clique em Dispositivos, seguido de Android. Na próxima tela, clique em Inscrição e Google Play Gerenciado. Quando solicitado, marque a caixa de seleção Concordo e clique em Iniciar o Google para conectar agora (Figura 1). Figura 1. Os administradores do Intune podem configurar dispositivos para registro no Android Enterprise no portal do centro de administração. Em seguida, insira o nome e o local da organização e clique em Continuar. As opções de assinatura serão exibidas na tela. Selecione Android Enterprise e quaisquer outras assinaturas desejadas e clique em Avançar. Selecione Concordar e continuar, seguido por Permitir e criar conta. Após esse processo, perfis de trabalho e dispositivos pessoais são permitidos por padrão, conforme mostrado na Figura 2. Figura 2. O Intune é configurado por padrão para permitir o uso de dispositivos Android de propriedade pessoal.

Etapa 2. Configurar perfis de trabalho nos dispositivos dos usuários Após a TI configurar o software MDM para permitir o uso de perfis de trabalho em dispositivos pessoais, os usuários podem registrar seus dispositivos. No caso do gerenciamento do Intune para Android, os usuários podem fazer isso por meio do aplicativo Portal da Empresa do Intune. Esse processo de registro resulta automaticamente na criação de um perfil de trabalho. Ao instalar o aplicativo na Google Play Store, o usuário recebe uma solicitação para fazer login com seu endereço de e-mail profissional. Nesse momento, ele verá uma tela de resumo explicando que o registro consiste em três etapas: Criando um perfil de trabalho.

Ativando o perfil de trabalho.

Atualizando as configurações do dispositivo. A partir daí, o usuário pode seguir as instruções na tela para iniciar e concluir o processo de configuração. O dispositivo será então adicionado ao Portal da Empresa.