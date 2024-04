Os iPhones são mais seguros que os dispositivos Android?

Os dispositivos Android e iOS diferem em alguns aspectos, e a segurança é uma área onde essas diferenças impactam mais as organizações.

A escolha entre iPhones e dispositivos Android tem sido um tema de debate entre os departamentos de TI que buscam garantir a segurança dos dados. Para encontrar a abordagem de segurança correta, a TI deve compreender as vantagens e desvantagens exclusivas de cada plataforma.

A Apple tem a reputação de ser a opção mais segura devido ao seu foco na privacidade, segurança e experiência do usuário final. Embora o Google nem sempre tenha tido a mesma reputação, a empresa também implementou algumas medidas de segurança sólidas para Android. Todos os dispositivos Android e iOS modernos suportam criptografia de dados, bem como comandos de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) para impor senhas e autenticação segura.

Além dos recursos de segurança e da reputação de cada sistema operacional, a forma como softwares como o MDM gerenciam dispositivos é vital para garantir a segurança cibernética. As ferramentas MDM permitem que as organizações protejam seus dados e dispositivos móveis implementando políticas. As organizações podem então controlar o acesso dos usuários a aplicativos corporativos, impor requisitos de senha fortes, ativar a criptografia de dispositivos e muito mais. Não se trata apenas de qual plataforma é mais segura; É uma questão de como cada plataforma funciona com ferramentas MDM para proteger os dados corporativos.

O crescimento do iPhone e do Android nas empresas

A Apple constrói iPhones desde o início tendo a privacidade e a segurança em mente. Possui um sistema de criptografia integrado através do Secure Enclave. Este chip de segurança baseado em hardware protege os dados confidenciais do usuário, mesmo se o processador principal do dispositivo estiver comprometido. A Apple também controla rigorosamente sua App Store, limitando a disponibilidade de aplicativos maliciosos que podem comprometer os dados do usuário. Além disso, o registro automático está disponível quando as organizações usam MDM e Apple Business Manager. Com essa abordagem de registro sem intervenção, as equipes de TI podem enviar facilmente dispositivos aos usuários finais, pois eles são provisionados automaticamente no gerenciamento e bloqueados nesse estado, mesmo após a reinicialização do dispositivo.

O sistema operacional Android, por outro lado, está disponível em uma ampla variedade de dispositivos e o Google tem um menor nível de controle sobre atualizações e patches de segurança dentro do seu ecossistema de código aberto. Isto suscitou preocupações entre os administradores de TI, especialmente quando gerido centralmente com MDM, o que muitas vezes requer licenças adicionais ou ferramentas de terceiros.

Ainda assim, os dispositivos Android já percorreram um longo caminho quando se trata de segurança. O Google implementou diversas medidas que dificultam o acesso de hackers a um smartphone Android. As melhorias incluem padrões de criptografia mais amplos e a capacidade de realizar limpezas remotas. Recursos como perfis de trabalho e modo totalmente gerenciado no Android Enterprise também oferecem aos usuários e organizações maior separação e proteção de dados pessoais e de trabalho. Além disso, o Google Play Protect ajuda a manter software malicioso longe dos dispositivos dos usuários, verificando continuamente os aplicativos em busca de malware. O Google também implementou seus próprios programas sem toque, incluindo o registro sem toque no Android e um programa de parceria com o Samsung Knox Mobile Enrollment.

Tanto iPhones quanto telefones Android têm seus pontos fortes e fracos em relação à segurança e aos fluxos de trabalho de UX. Como resultado, é essencial implementar políticas de segurança abrangentes, independentemente da plataforma. O gerenciamento e as iniciativas de dispositivos de uma organização, como o registro sem toque, são cruciais para determinar a segurança geral e a adoção de dispositivos dentro da organização.