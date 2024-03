Departamento de Justiça processa Apple por monopolizar o mercado de smartphones

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e 16 estados processaram a Apple na quinta-feira por monopolizar o mercado de smartphones.

O Departamento de Justiça alega que a Apple manteve o poder de monopólio no mercado de smartphones ao violar a Lei Sherman, uma das principais leis antitruste dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça disse que a Apple mantém seu monopólio ilegal por meio de restrições contratuais e taxas que limitam as funcionalidades que os desenvolvedores podem oferecer aos usuários do iPhone. A empresa também restringe seletivamente o acesso entre aplicativos de terceiros e seu sistema operacional, disse o Departamento de Justiça.

O Departamento de Justiça comparou o seu caso contra a Apple ao caso antitruste contra a Microsoft no início dos anos 2000. Esse caso resultou na abertura do seu sistema operativo pela Microsoft, uma medida que o Departamento de Justiça credita por estimular a inovação e a concorrência na indústria.

“O caso histórico da Microsoft responsabilizou um monopolista, sob as leis antitruste, por alavancar sua posição de mercado para minar tecnologias que teriam tornado mais fácil para os usuários escolherem diferentes sistemas operacionais de computador”, disse o procurador-geral adjunto interino dos EUA, Ben Mizer, durante uma entrevista coletiva na quinta-feira. anunciando o processo do DOJ contra a Apple. “A reclamação de hoje alega que a Apple usou muitas das mesmas táticas que a Microsoft usou.”