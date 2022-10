Ferramentas essenciais de desenvolvimento de aplicativos móveis e linguagens de programação

Programadores de aplicativos móveis devem escolher ferramentas de desenvolvimento e teste que reflitam o objetivo do projeto, o orçamento, a experiência da equipe, as restrições de tempo e as expectativas das partes interessadas no software.

As ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis podem ser divididas em três categorias com base no sistema operacional do dispositivo: Android, Apple iOS e híbrido (qualquer sistema operacional). Uma equipe de desenvolvimento deve escolher linguagens de programação e ferramentas de teste que funcionem melhor para um aplicativo móvel nativo ou um híbrido que funcione para ambos os sistemas operacionais.

Aqui está o que os programadores devem saber sobre ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis, de IDEs a sistemas de teste. Aprenda os fatores a serem considerados ao escolher uma ferramenta e as vantagens e desvantagens de diferentes abordagens para projetos móveis.

Ferramentas de desenvolvimento de aplicativos móveis para Android

Um aplicativo mobile criado para apenas uma plataforma é um aplicativo nativo. Existem ferramentas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos nativos para Android ou iOS.

A coisa complicada sobre o desenvolvimento de aplicativos Android é a enorme variedade de dispositivos baseados em sistemas operacionais Android e a variedade de versões do sistema operacional instaladas neles. A segurança também pode ser um fator difícil de identificar devido à ampla variedade de dispositivos.

As linguagens de programação populares para aplicativos Android incluem C++ e –as duas preferências do Google– Java e Kotlin. Kotlin é uma linguagem um pouco mais fácil de aprender do que Java, dizem os desenvolvedores, e é 100% interoperável com Java. No entanto, Java de longa data é mais amplamente popular no mundo do desenvolvimento.

O IDE Android oficial do Google, o Android Studio, suporta os três idiomas. O Android Studio, baseado no Java IDE IntelliJ IDEA, talvez seja a ferramenta mais conhecida para o desenvolvimento de aplicativos Android. Seus recursos incluem um emulador, integração com o GitHub e a capacidade de enviar código ao vivo. Mas, não se esqueça, um programador sempre pode criar um aplicativo Android com ferramentas de desenvolvimento de aplicativos híbridos também.