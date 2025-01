Guia para criar uma estratégia de teste de migração para nuvem

Mover um aplicativo para a nuvem apresenta desafios especiais. Não há garantia de que funcionará como funcionava no local e que todas as suas funções permanecerão as mesmas. Além disso, a nuvem possui recursos próprios de escalabilidade, integração e segurança que devem ser levados em consideração. Como resultado, o teste de aplicativos é uma parte crítica de qualquer migração para a nuvem.

Uma estrutura formalizada pode ajudar as equipes de TI a desenvolver uma estratégia de testes de migração para a nuvem e garantir que um aplicativo funcione como deveria na nuvem. Vamos revisar algumas das principais áreas nas quais devemos nos concentrar, as melhores práticas a seguir e os problemas que devemos antecipar e resolver.

Por fim, os testes de migração para a nuvem podem informar às equipes de TI onde ajustar o desempenho ou a experiência do usuário para justificar a manutenção do aplicativo na nuvem.

Além disso, os provedores de serviços em nuvem emitem atualizações que podem causar problemas de desempenho em um aplicativo. Use métricas de teste para validar problemas e trabalhe com seu provedor de serviços de nuvem para descobrir o que aconteceu e quais ajustes você precisa fazer para corrigir os problemas.

As métricas de teste de migração para a nuvem ajudam a identificar e quantificar problemas em vez de depender de suposições. As principais métricas incluem inicialização de aplicativos e tempos de resposta, desempenho durante picos de demanda e fora do horário comercial e facilidade de uso em diversas plataformas, como desktop, conexões remotas e dispositivos móveis.

Os testes de migração para a nuvem ajudam as equipes de TI a garantir que o aplicativo continue funcionando como deveria após a migração para a nuvem e também a garantir que a experiência do usuário seja melhor. Para fazer isso, eles devem medir o desempenho do aplicativo em ambos os lados da equação: como ele é executado no local e como funciona na nuvem.

Embora a redução de problemas seja um benefício real dos testes, muitas vezes é difícil quantificá-los porque podem surgir problemas sem testes adicionais. No entanto, as chances são melhores com os testes.

No entanto, lembre-se de que os objetivos dos testes não devem mudar entre o local e a nuvem. Ter objetivos diferentes significa que você não está mais testando as mesmas coisas; portanto, você deve usar muitas das mesmas etapas e ferramentas para obter uma imagem clara de seus esforços para migrar seu aplicativo para a nuvem. Mudanças na estrutura ou nas metodologias de teste podem distorcer os resultados.

Por último, realize um teste de capacidade de impressão. As pessoas ainda imprimem e, para alguns, é uma função essencial do trabalho. Não subestime este problema técnico potencialmente desafiador. Imprimir de um aplicativo baseado em nuvem para uma impressora local pode criar desafios de segurança e de rede que normalmente não existem no local.

Você deve realizar uma auditoria adequada de segurança do aplicativo e fazer ajustes nos privilégios do usuário antes de começar a mover um aplicativo local para a nuvem. A última coisa que você deseja é introduzir alterações adicionais que confundam ou compliquem sua compreensão de como um aplicativo e suas dependências funcionam.

7 desafios comuns de teste de migração para nuvem – e práticas recomendadas para enfrentá-los

Os testes de aplicativos são sempre desafiadores e, apesar de todo o planejamento e testes, surgirão problemas. No entanto, a maioria dos problemas pode ser resolvida. Abaixo estão os problemas que provavelmente surgirão e as maneiras de resolvê-los.

Desafio 1: Priorizar métricas de teste de aplicativos

A experiência do usuário e a segurança de um aplicativo são importantes para o aplicativo como um todo, mas, em última análise, o aplicativo deve funcionar conforme o esperado. Uma aplicação que carece de funcionalidades básicas, mesmo que seja absolutamente segura ou perfeitamente otimizada para os usuários, não beneficia ninguém.

Melhor prática: Equilibre design e segurança com funcionalidades críticas

Reserve um tempo para abordar todos os fatores (funcionalidade, experiência do usuário e segurança) no início do processo de migração para a nuvem. Não são aspectos separados que você possa trabalhar em diferentes estágios. Eles estão interligados e você deve tratá-los como tal.

Desafio 2: Cortar despesas apenas para fazer o aplicativo funcionar

É fundamental garantir que o aplicativo funcione corretamente na nuvem, mas não adote maus hábitos para atingir objetivos de curto prazo. As equipes de TI podem reduzir ou eliminar os controles de segurança para fazer um aplicativo funcionar em um novo ambiente e esquecer de restaurar essas medidas de segurança posteriormente. Isso pode economizar tempo no início, mas cria mais trabalho posteriormente e torna os testes mais difíceis em geral.

Melhor prática: Planeje a segurança desde o início

Muitas vezes surgem problemas de permissões de segurança que podem impedir a funcionalidade de um aplicativo, mas resistem à reação impulsiva de fazer alterações em grande escala para que as coisas funcionem imediatamente. Invista tempo em seu plano de migração para a nuvem para resolver esses problemas.

Desafio 3: Deixe os testes inteiramente nas mãos da TI

As migrações para a nuvem são iniciativas complexas que exigem muitas disciplinas para garantir que um aplicativo migrado opere com segurança e em escala. A TI tem muita responsabilidade e pode ajudar a liderar essas iniciativas, mas não é possível simplesmente trabalhar muito e focar no lado técnico sem a experiência de uma equipe de desenvolvimento.

Melhor prática: Construir uma equipe de teste diversificada

Crie uma equipe interdisciplinar para apoiar a aplicação e identificar possíveis problemas. A equipe precisa ser ágil e precisa de especialistas no assunto para garantir que todos os aspectos sejam levados em consideração. Reserve determinados tópicos nas reuniões para não sobrecarregar todos com muitas informações. Alguns participantes podem ficar entediados e parar de prestar atenção ao jargão técnico que está fora de sua especialidade.

Desafio 4: Resista a atualizações fáceis e expansão de escopo

Ativar a criptografia para um aplicativo que está migrando para a nuvem pode parecer ideal e aparentemente simples. Mas tenha cuidado: qualquer alteração pode afetar inadvertidamente muitos outros aspectos da operação do aplicativo e aumentar problemas técnicos e custos. Esse tipo de escopo ou aumento de recursos nos testes de migração pode crescer rapidamente para níveis insustentáveis.

Melhor prática: testar e verificar recursos adicionais

Em primeiro lugar, tente seguir o plano original para a funcionalidade principal do aplicativo; a fase de testes não é o momento nem o local para expansão de recursos. Se você precisar adicionar novos recursos ou recursos secundários, obtenha a adesão de todos e teste e examine as mudanças para compreender seus impactos mais amplos. Ser capaz de dizer não aos elementos. Pode parecer fácil em termos de conceito, mas pode ser bastante difícil para algumas pessoas dizê-lo, especialmente para os gestores.

Desafio 5: Equilibrar a cadência dos testes com prioridades concorrentes

Idealmente, você deve realizar testes de segurança contínuos e pelo menos testes semanais para validar dados e gerenciar logs de erros. Infelizmente, dinheiro, tempo e mudanças nas prioridades de TI e de gerenciamento podem anular esses planos. A nuvem custa dinheiro por cada segundo de uso. A contratação de pessoal exige tempo e dinheiro e, após o lançamento de um aplicativo, a maioria das equipes de desenvolvimento e operações passa para outros projetos.

Melhor prática: planeje atualizações importantes e busque mais

A TI sempre encontra maneiras de adaptar o que é necessário ao que está disponível. Divida os testes de migração para a nuvem de acordo com o que o gerenciamento deseja, precisa e espera. Estabeleça uma estrutura de testes para verificações diárias e semanais em torno de alterações importantes no aplicativo ou plataforma base. Insista para que sejam feitas com mais regularidade se houver mais recursos disponíveis.

Desafio 6: Limitar os testes de UX

Algumas equipes de TI contam com um grupo regular de usuários para testes locais ou com alguns especialistas no software específico. Porém, ao mover um aplicativo para a nuvem, você precisa de uma visão mais completa dele. Isso significa coletar dados sobre a experiência geral do usuário a partir de múltiplas perspectivas e não apenas técnicas.

Melhor prática: expandir equipes de testes de usuários

Coordene os testes de usuários com um amplo grupo de testadores com diferentes experiências e funções. Inclua pessoas com conhecimento em nuvem, mas também iniciantes. A maioria dos usuários não conhece ou não se preocupa com o mecanismo interno da nuvem, mas vê o aplicativo e tem certas expectativas de desempenho. E às vezes eles podem conhecê-lo um pouco melhor do que você.

Desafio 7: Testar métricas que ignorem as preocupações com os custos da nuvem

Em uma migração local, você normalmente possui todas as partes que seu aplicativo toca. Em uma migração para nuvem, são incorridos custos para cada etapa do processo, cada serviço chamado e cada transferência de dados para um cache ou de volta para a instalação local. Existem integrações e dependências com outros serviços em nuvem — algumas das quais podem não ser óbvias. Você pode estar usando ferramentas de teste baseadas em nuvem. Quando a conta chega, pode ser um choque e obrigar você a ajustar a aplicação ou até mesmo reavaliar a migração para nuvem.

Melhor prática: Realizar testes periódicos para revelar tendências de custo

O gerenciamento de custos não é uma preocupação central dos testes de migração para a nuvem, mas os testes revelam exatamente o que um aplicativo faz quando é executado na nuvem. Portanto, testes frequentes de migração para a nuvem podem ajudar uma organização a ter uma ideia melhor das transferências de dados, padrões de uso e dependências principais. Isso significa que não haverá surpresas quando a conta chegar.