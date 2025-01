Como fazer a transição para a nuvem: 7 práticas recomendadas

É fácil identificar os motivos pelos quais uma organização migraria para a nuvem. No entanto, os conceitos e práticas necessários para conseguir uma migração para a nuvem podem ser difíceis de compreender.

A experiência de cada organização com a nuvem será única, dependendo dos tipos de recursos de nuvem que ela usa e do que implanta neles. No entanto, as sete práticas discutidas aqui ajudam a estabelecer uma base para o planeamento de uma migração eficiente e de baixo risco para a nuvem.

A importância de cada um desses fatores para uma determinada empresa varia. Por exemplo, um varejista cujos aplicativos passam por flutuações sazonais significativas no uso pode valorizar mais a escalabilidade do que uma empresa que usa a nuvem para hospedar aplicativos de negócios internos cujo uso é relativamente constante.

Antes de planear uma transição para a nuvem, é importante que as empresas identifiquem os benefícios que pretendem alcançar. Os motivos mais comuns para migrar para a nuvem incluem:

7 práticas recomendadas para a transição para a nuvem

Os benefícios da nuvem podem ser maximizados e os desafios simplificados aderindo a práticas que podem facilitar as transições para a nuvem.

1. Obtenha a adesão da organização

A transição para a nuvem torna-se muito mais fácil quando todas as partes interessadas estão envolvidas, incluindo profissionais técnicos que configuram e gerem ambientes em nuvem, bem como gestores e executivos seniores que devem apoiar a migração ou na nuvem e gerir as despesas temporárias e permanentes que isso implica.

Outros funcionários também devem entender por que a empresa está migrando para a nuvem. Como usuários, vocês devem aprender como a computação em nuvem irá beneficiá-los, como os aplicativos serão mais fáceis de usar e qual curva de aprendizado esperar. Os líderes empresariais devem preparar respostas claras para perguntas como estas antes de embarcarem numa transição para a nuvem.

2. Decida quais serviços em nuvem você usará

Dado o grande número de serviços em nuvem disponíveis – desde máquinas virtuais e contêineres até armazenamento de objetos e blocos, gerenciamento de dispositivos de internet das coisas (IoT) e muito mais – as empresas devem determinar sistematicamente com antecedência quais serviços em nuvem são mais adequados para suas cargas de trabalho. Caso contrário, poderão acabar por implementar mais tipos de serviços do que conseguem gerir eficazmente de uma só vez.

Os serviços apropriados variam de carga de trabalho para carga de trabalho e de empresa para empresa. Em geral, as empresas devem considerar factores como o custo de cada tipo de serviço em nuvem, quão difícil ou fácil é implementar cargas de trabalho no serviço, como o serviço pode ser monitorizado e gerido, e se um determinado serviço pode criar riscos de segurança.

3. Entenda o que não deve rodar na nuvem

As organizações devem saber que é melhor deixar determinadas cargas de trabalho fora de um ambiente de nuvem. Algumas aplicações, por exemplo, dependem de configurações de rede locais que podem ser difíceis de replicar na nuvem. Outros aplicativos podem precisar de acesso direto ao hardware físico, que é mais difícil de encontrar e mais caro na nuvem.

O melhor momento para uma empresa identificar quais aplicativos não funcionarão bem fora do local é no início da transição para a nuvem. Planeje as etapas necessárias para modificar esses aplicativos para se adaptarem a um ambiente de nuvem ou, alternativamente, comprometa-se a manter esses aplicativos fora da nuvem.

4. Identifique novos riscos de segurança

A nuvem apresenta desafios de segurança específicos. Como os ambientes de nuvem estão conectados à internet por padrão, é mais fácil para os invasores localizarem e explorarem os recursos da nuvem. Os ambientes de nuvem também podem ser complexos, e até mesmo pequenas configurações incorretas, como permitir acidentalmente o acesso público a um bucket de armazenamento confidencial, podem ter implicações significativas na segurança.

As empresas devem avaliar como irão mitigar estes riscos de segurança como parte do seu plano de transição para a nuvem.

5. Entenda os custos da nuvem

Os modelos de custos podem mudar drasticamente na nuvem. A computação em nuvem permite que uma organização pague conforme o uso, resultando em economias iniciais de custos e simplificando o gerenciamento de custos em um aspecto. Mas a organização ainda precisa considerar outros custos relacionados à transição para a nuvem. Por exemplo, um fornecedor cobrará taxas de saída de dados quando um cliente transfere dados para fora de um ambiente de nuvem e também poderá cobrar pelas suas ferramentas de monitorização e segurança.

Por esses motivos, é importante realizar uma avaliação detalhada para entender quanto custará cada tipo de serviço e recurso em nuvem e buscar formas de controlar esses custos.

6. Defina funções e propriedade na nuvem

A empresa deve identificar quem na organização supervisionará o ambiente de nuvem. Quem tem permissão para lançar novos recursos em nuvem? Toda a organização compartilhará um ambiente de nuvem ou cada unidade de negócios ou equipe terá sua própria conta? As alterações no ambiente de nuvem precisam ser documentadas de alguma forma?

Responder a perguntas como essas antes do início de uma transição formal para a nuvem deve fornecer à empresa um plano consistente para gerenciar seu ambiente de nuvem de maneira responsável.

7. Planeje uma estratégia de nuvem de longo prazo

Os ambientes de nuvem quase sempre mudam com o tempo. As empresas podem migrar aplicações de um tipo de serviço em nuvem, como máquinas virtuais, para outro, como Kubernetes. Eles podem mover mais cargas de trabalho do local para a nuvem ou expandir de arquiteturas de nuvem única para configurações híbridas ou multinuvem.

É impossível antecipar todas as mudanças com antecedência, mas as organizações podem pelo menos criar um roteiro que identifique amplamente como esperam que a sua estratégia de nuvem evolua ao longo do tempo. Por exemplo, o planejamento pode especificar que a empresa planeja lançar inicialmente uma única nuvem e começará a avaliar opções de múltiplas nuvens dois anos depois.