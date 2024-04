Quatro sinais de que alguém pode estar perseguindo você online

Ser assediado online não é apenas assustador, mas também pode levar a resultados perigosos e assustadores. Os perseguidores geralmente procuram mais do que apenas suas fotos e podem descobrir informações privadas e usá-las para chantageá-lo ou enganá-lo.

EarthWeb ajuda você a descobrir os melhores guias e recursos de pesquisa sobre tecnologia e privacidade online. Trevor Cooke, especialista em privacidade online da EarthWeb, tem a missão de ajudar a manter os consumidores seguros, mantendo-os informados sobre dicas de privacidade e golpes on-line comuns.

Trevor compartilha os quatro sinais mais comuns de assédio online a serem observados.

Mensagens e comentários excessivos

Se você perceber que um usuário específico está constantemente enviando mensagens para você e comentando todas as suas postagens, isso pode ser um sinal de alerta. “Se não for uma tia distante que não entende muito bem de redes sociais, provavelmente é alguém com más intenções”, alerta Trevor. Todos nós temos familiares que interagem muito nas redes sociais e, embora seja irritante, é inofensivo. Mas se você notar alguém exibindo os mesmos comportamentos familiares e não tiver ideia de quem seja, a história é diferente.

“A ação mais rápida que você pode tomar para impedir esse perseguidor em potencial é bloqueá-lo em todas as suas contas de mídia social”, diz Trevor.