Agronegócio se beneficia de uma série de novas soluções de TI

Agraciado pela natureza, o Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo, se destacando como produtor de uma série de alimentos e insumos de origem vegetal e animal. O segmento do Agronegócio tem se sobressaído também por sua evolução tecnológica, que ajuda das mais diferentes formas a manter o país em um patamar elevado de exportações para os mais diferentes países.

Sobre este assunto, destaco, primeiramente, a IoT (internet das coisas, ou Internet of Things), dada a sua importância em vários aspectos, como nos avisos e orientações sobre o solo, chuva, temperatura, etc. Os agricultores podem contar com uma infraestrutura tecnológica antes inimaginável, envolvendo dashboards para ciência de dados e aplicações que mapeiam os fatores mais importantes para a safra.

As automações de processos podem ser feitas de forma personalizada, com infraestrutura, migração em nuvem e rede de distribuição específica para a área do campo que permite melhor conexão à internet. É possível ter torres, redes dedicadas e redes de contingência, que são portas dedicadas para a conexão, ganhando latência.

Na área jurídica, o uso de software ajuda em diversas frentes, como assinatura digital e guarda legal da empresa. Além disso, o uso de big data possibilita o cruzamento de dados, e soluções analíticas permitem predições de acordo com os dados históricos da empresa.

Na frente logística, com base em aplicações como Waze, é possível organizar o planejamento de entregas/rotas, com IoT e GPS nos veículos. O Agro atual mede os estágios de cada safra, prevendo cenários e organizando informações com dados estatísticos, inclusive de cotações de produtos em dados períodos.

Em suma, o Agronegócio vive hoje uma significativa expansão de suas possibilidades do ponto de vista tecnológico, levando seus gestores de TI a se valerem das melhores soluções disponíveis e não raro terceirizando demandas da sua TI, a fim de obter sucesso em sua transformação digital e segurança de dados.

Sobre o autor: Walter Ezequiel Troncoso é sócio-fundador da Inove Solutions, startup especializada em transformação digital e cibersegurança por meio de soluções de alta tecnologia. Walter é engenheiro de sistemas de informação, com formação pela Universidad Tecnológica Nacional (UTN), e Arquiteto em soluções SAP. Antes de fundar a Inove, ocupou cargos de liderança no TMF Group, Cast Group, Wipro Limited, Petrobras, Farmoquímica e SAP.