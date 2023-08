Pure Storage amplia parceria estratégica com a Microsoft

O Gartner prevê que, em 2023, os gastos mundiais com a nuvem pública crescerão 20,7%, totalizando 591,8 bilhões de dólares, em comparação com 490,3 bilhões em 2022.

À medida que a adoção da nuvem se acelera, as empresas desejam migrar todos ou partes de seus ambientes VMware –a maioria dos quais consome armazenamento baseado em blocos– para a nuvem, mas enfrentam desafios de gerenciamento inconsistente da camada de armazenamento em comparação com a implementação on-premise e uma necessidade não atendida de dimensionar a computação e o armazenamento de forma independente para corresponder ao crescimento dos dados.

Com o objetivo de apoiar as empresas a adotar a nuvem corporativa, a Pure Storage anunciou uma parceria estratégica longínqua com a Microsoft, que leva os recursos da Pure Storage aos serviços nativos do Microsoft Azure, aproveitando o novo SSD Premium v2 do Azure e os apresentando no Azure VMware Solution (AVS) em preview.

Segundo un comunicado de imprensa, ao integrar o Pure Cloud Block Store com o Azure VMware Solution, as empresas obtêm acesso ao robusto conjunto de recursos da Pure, à capacidade de reduzir o risco das implementações e, ao mesmo tempo, dimensionar o armazenamento e a computação de forma independente, conforme mudam as demandas de carga de trabalho.

“A solução Pure Cloud Block Store para Azure VMware é apenas o começo. Ao otimizar o desempenho e o custo em escala, esperamos ampliar o número de casos de uso de missão crítica que poderemos atender nos próximos anos”, diz Ajay Singh, diretor de Produtos da Pure Storage.

No momento em preview em 16 regiões do Azure em todo o mundo, o Pure Cloud Block Store para AVS permite aos clientes:

Otimizar os custos do AVS. Com a tecnologia de compactação e deduplicação da Pure Storage, é possível obter uma alta taxa de redução de dados em cargas de trabalho VMware no Azure.

Ao integrar a mais recente solução de armazenamento do Azure, o disco Premium SSD v2, em parceria com a equipe de armazenamento do Azure, a Pure Storage ajuda os clientes mútuos a obterem até um terço do custo de infraestrutura do que a plataforma anterior da Pure, sem sacrificar o desempenho ou os recursos. Acelerar e reduzir o risco de migrações na nuvem.

Aproveitar a proteção de dados contra ransomware do Safemode, um mecanismo de proteção e criação de snapshots sempre ativo e orientado por políticas, que permite aproveitar os snapshots da Pure para restaurar instantaneamente conjuntos de dados protegidos.

Simplificar e unificar a estratégia de armazenamento. Ao usar a mesma plataforma de gerenciamento de dados on-premises e na nuvem, as empresas podem rastrear, gerenciar, implementar e fornecer governança multi-cloud consistente para seus dados com mais facilidade.

“O VMware Cloud fornece uma infraestrutura consistente e moderna para todas as aplicações, em qualquer nuvem, com baixo TCO. Estamos satisfeitos que a Pure Storage esteja se juntando ao ecossistema de parceiros do AVS. Com o Pure Cloud Block Store para o Azure VMware Solution, os clientes da VMware e da Pure agora podem migrar e se modernizar para o AVS, preservando seus investimentos em processos, habilidades e recursos corporativos das duas empresas”, diz Narayan Bharadwaj, vice-presidente de Soluções em Nuvem da VMware.