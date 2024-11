Porsche Cup melhora a segurança e performance com inovação em monitoramento

A Porsche Cup Brasil apresenta uma inovação de ponta em segurança e performance com a introdução de uma solução de monitoramento em tempo real, que já evitou problemas em mais de 20 veículos antes que se tornassem críticos.

Desenvolvida pela BlueShift em colaboração com a Microsoft, a tecnologia oferece insights valiosos sobre as condições dos carros durante as provas, redefinindo os padrões de segurança e desempenho da competição e fornecendo dados essenciais para decisões ágeis e precisas.

Esse monitoramento contínuo permite que a equipe tenha uma visão detalhada das condições dos veículos, possibilitando ajustes e intervenções imediatas. Em um esporte onde cada segundo conta, essa precisão e rapidez trazem uma nova dimensão ao automobilismo brasileiro, capacitando as equipes a antecipar ações para preservar tanto a integridade dos carros quanto a segurança dos pilotos. A alta velocidade exige diagnósticos ágeis, que podem ser o fator decisivo entre conquistar a vitória ou comprometer a corrida.

“Nossa tecnologia permite que as equipes identifiquem questões antes que se agravem, preservando a segurança dos pilotos e maximizando o desempenho geral,” explica Willian Ribeiro, líder em Engenharia de Dados e Projetos Estratégicos na BlueShift. “Essa abordagem antecipada é indispensável em um esporte onde cada instante faz diferença, proporcionando uma experiência de ponta para todos os envolvidos.”

Os veículos da Porsche Cup Brasil operam em condições extremas, o que demanda um nível preciso de monitoramento para garantir máxima performance com segurança. Esse acompanhamento em tempo real, viabilizado por um painel que exibe dados como temperatura e pressão de óleo e do bloco do motor, oferece uma visão ampla e detalhada do status de cada carro na pista. Ao menor sinal de anomalia, a equipe técnica é capaz de agir prontamente, evitando falhas mecânicas graves.

Essa capacidade de resposta rápida é essencial. A nova solução não só assegura a confiabilidade dos veículos, mas também reduz o tempo necessário para que os engenheiros detectem e comuniquem problemas aos pilotos, permitindo decisões imediatas, seja para conduzir o carro aos boxes ou interromper a corrida, caso necessário. Essa agilidade representa um avanço significativo para uma competição onde segurança e performance andam lado a lado.

"A parceria trouxe agilidade para um processo que antes levava de 1 a 2 horas, repetido de 4 a 6 vezes ao dia, e dependia do trabalho de 30 engenheiros”, afirma Enzo Morrone, diretor de operações da Porsche Cup. “Agora, substituímos esse processo demorado pela transmissão de dados em tempo real, o que ainda nos permite prevenir a quebra de equipamentos durante as corridas, promovendo uma manutenção preventiva, e não corretiva.”

O impacto é evidente: com menor tempo e recursos, a nova plataforma permite à equipe operar de forma mais eficiente e eficaz, elevando a precisão e fortalecendo a confiança dos pilotos em cada prova. Essa solução representa um marco no automobilismo nacional, consolidando a Porsche Cup como referência em inovação esportiva.

“A segurança e a performance são nossos principais focos na implementação dessa tecnologia. Na Porsche Cup Brasil, conseguimos oferecer uma solução robusta, confiável e eficiente, que não só potencializa o desempenho dos carros, mas também traz previsibilidade para manter a alta performance e proteger a integridade dos carros e principalmente a segurança dos pilotos, garantindo uma experiência inovadora para o automobilismo brasileiro”, reforça Willian.