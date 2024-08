Como a equipe de TI da Mercedes F1 ajudou Lewis Hamilton a vencer o Grande Prêmio da Inglaterra

Quando Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada para sua vitória emocionante no Grande Prêmio da Inglaterra de 2024 em Silverstone, a equipe de TI de sua equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas teria dado alguns socos.

Enquanto os fãs se concentram nos engenheiros de corrida que ajudaram a colocar o carro da Mercedes de volta ao topo do pódio depois de duas temporadas difíceis, a equipe de tecnologia liderada pelo diretor de TI, Michael Taylor, certamente também desempenhou o seu papel.

“A tecnologia sempre desempenhou um papel importante na Fórmula 1, se voltarmos à década de 1950, a tecnologia ainda estava lá – o cronômetro era a métrica principal, e isso ainda existe hoje. Em última análise, a medida do nosso desempenho ainda se baseia no cronômetro e isso nunca mente”, afirma.

Taylor está na F1 desde 2002, quando ingressou na equipe Renault como analista de suporte de rede. Ele lidera a equipe de TI da Mercedes desde 2020.

“Quando entrei no esporte, há 22 anos, não tenho certeza se alguma vez imaginei ser o profissional de TI número um do melhor time do esporte e do melhor time que dominou por tanto tempo. “Acho que isso nunca esteve no roteiro”, diz ele.

“Minha função hoje é muito menos técnica e predominantemente focada nas pessoas. É um desafio fascinante. É isso que me faz voltar dia após dia - nunca há dois dias iguais; “Esta manhã eu estava participando de reuniões regulatórias [da F1].”

Taylor lidera uma equipe de 75 pessoas baseada na fábrica da Mercedes F1 em Brackley, a poucos quilômetros da pista de Silverstone – um grupo “relativamente pequeno”, diz ele, considerando a profundidade e a amplitude da tecnologia que cobre.

Uma típica semana de carreira para TI O Grande Prêmio da Inglaterra foi a última parte de um “título triplo” – três corridas em finais de semana consecutivos, o que colocou uma grande carga de trabalho para toda a equipe. Para quem trabalha em TI, foi um período particularmente cansativo, como explica Steve Riley, chefe de operações de TI e gerenciamento de serviços, à Computer Weekly durante uma visita aos bastidores da fábrica de Brackley. “Uma semana de corrida típica começa no domingo anterior à corrida ou na segunda-feira da semana da corrida. Temos dois racks de computadores que viajam pelo mundo. Eles irão em caminhões ou aviões com o restante da bagagem que viaja com a equipe. Estamos agora numa corrida tripla e os camiões viajaram de corrida em corrida até [Silverstone]. Por isso, só recebemos os caminhões de corrida na terça-feira e os construímos durante a noite para ficarem prontos na quarta-feira”, diz ele. “A primeira coisa é colocar a infraestrutura em funcionamento. Na verdade, temos um data center móvel que carregamos conosco nesses dois racks de TI. Possui computação, rede, armazenamento – todas as coisas típicas que você esperaria que estivessem presentes em qualquer ambiente de TI. E então trata-se de integrá-lo ao resto da garagem [na pista de corrida], garantindo que toda a rede e Wi-Fi estejam disponíveis no lugar certo e fazendo todos os testes que antecedem o evento de corrida que realizamos. corrida." Lewis Hamilton comemora sua vitória no Grande Prêmio da Inglaterra de 2024. Lewis Hamilton comemora sua vitória no Grande Prêmio da Inglaterra de 2024. Riley descreve cada pista de corrida como um “ambiente multiespacial” com todas as demandas adicionais que isso acarreta. “Temos as nossas garagens, mas o pit wall é outro, a autocaravana é outra, os gabinetes de engenharia são outros. Onde quer que vamos, garantimos que todos possam se comunicar uns com os outros. Quando chegarmos na quinta-feira, o foco estará mais em apoiar os engenheiros quando eles chegarem, depois o resto da equipe de Fórmula 1 quando chegarem ao circuito, garantindo que estejam em funcionamento, que a telemetria seja transmitida como deveria. ser. Os dados estão disponíveis nos lugares certos, antes de ligar [o carro] na sexta-feira”, afirma. “É interessante fazer isso três vezes em três semanas, quando a Fórmula 1 introduziu cabeçadas triplas. Mas é isso que pretendemos, é um desafio interessante.”

Vencendo o cronômetro A outra área importante em que a equipe de TI apoia Hamilton e seu colega piloto, George Russell, vem da principal métrica de Taylor – o cronômetro. “Como podemos resolver velhos problemas e desafios, mas de formas novas e criativas que, em última análise, reduzam o tempo e aumentem o número de ciclos que podemos completar num determinado período? “A inovação na indústria de tecnologia é enorme neste momento”, diz ele. “Trata-se de garantir que a organização esteja pronta e preparada para o que vier a seguir e seja capaz de lidar com isso no momento certo e maximizar o valor e o retorno. Nosso foco está realmente na eficiência operacional — como economizamos o tempo das pessoas? Como usamos a tecnologia para reduzir tarefas manuais repetitivas que as pessoas precisam realizar? Como podemos fazer com que a tecnologia funcione de forma mais eficaz para liberar tempo e, com sorte, reinvesti-lo na obtenção de uma vantagem competitiva para a equipe? Taylor reconhece que a inteligência artificial (IA) desempenhará um “papel muito proeminente” na F1, mas é cauteloso quando solicitado a expandir seu uso. A maioria das equipes de F1 protegem de perto suas inovações para evitar que os competidores descubram como planejam ganhar esses milissegundos extras na pista. Este é especialmente o caso de uma equipe que compete pelo pódio em todas as corridas. Quando a Computer Weekly visitou recentemente a fábrica italiana da equipe de F1 Visa Cash App RB (VCARB) – uma equipe intermediária que compete por objetivos diferentes – seus executivos discutiram abertamente o uso da IA e seu potencial para melhorar o desempenho.

Foco em IA Mas Riley tem prazer em explicar os princípios por trás de sua abordagem quando se trata de IA – e sua cautela. “Existem agora muitos fornecedores que oferecem algum tipo de oferta de IA que, há um ou dois anos, provavelmente teria caído sob a bandeira da ciência de dados ou de análises mais avançadas. Os limites do que realmente é a inteligência artificial ficaram um pouco confusos”, diz ele. “Mas certamente há interesse em avanços que possam ser úteis a nível organizacional. A IA generativa pode economizar o tempo das pessoas e as tarefas repetitivas. Existe a capacidade de extrair insights acionáveis de dados em sistemas de manufatura e ERP, e as próprias pessoas extraem [dados]. Em última análise, é aí que a IA generativa é benéfica. Co-pilotos, desenvolvimento de código, programação emparelhada – há muitos benefícios nisso.” Ele observa que esses benefícios são voltados para as pessoas e para a economia de tempo de engenharia em um ambiente de fábrica – o maior desafio na F1 é mais difícil de enfrentar. “Há um carácter determinístico no problema que estamos a tentar resolver, que é: qual a configuração óptima do carro, na pista, num determinado momento, tendo em conta todas as variáveis ambientais, bem como as condições meteorológicas? Que “É muito difícil fazer isso com IA generativa. Se você fizer a mesma pergunta à IA generativa cinco vezes em um período de 10 minutos, obterá cinco respostas diferentes”, diz Taylor.

Melhorias de milissegundos A Mercedes, como todas as equipes de F1, faz uso extensivo de dinâmica de fluidos computacional (CFD), sistemas CAD/CAM e gêmeos digitais para modelar e simular as alterações de design e engenharia que estão sendo feitas para melhorar o carro de corrida. Designers e engenheiros estão constantemente tentando “imitar o desempenho aerodinâmico do carro em um mundo virtual”, diz Taylor. “Muito disso está focado nessas melhorias de milissegundos. Qual é a asa dianteira ideal, combinada com a asa traseira e depois com todas as diferentes configurações do carro para deixar o piloto confortável e proporcionar tempos de volta repetíveis, seja uma única volta para a qualificação ou durante um período mais longo para uma carreira? ," ele diz. “Isso envolve muitos dados, análise de dados, engenharia, conhecimento, experiência e habilidades, e muitas habilidades de suporte baseadas na fábrica para desenvolver esse ciclo de feedback contínuo do ciclo de vida, iterar e melhorar.” A equipe usa uma combinação de software e aplicativos de negócios desenvolvidos internamente, incluindo o sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) S/4HANA da SAP. Um de seus principais parceiros de software é o especialista em conectividade remota TeamViewer, cujo produto Tensor fica bem no coração da pista em todas as corridas. Hamilton verifica sua tela nos pits para obter informações de sua equipe de engenharia. Hamilton verifica sua tela nos pits para obter informações de sua equipe de engenharia. Quando os pilotos estão sentados no carro entre os trechos da pista – normalmente durante os treinos ou qualificação – é essencial compartilhar todos os principais dados de telemetria e informações de desempenho dos concorrentes para ajudá-los a melhorar no próximo trecho. Isso é fornecido por meio de uma tela que desce acima do carro e permite ao piloto acessar todos os dados relevantes, conectando-os à sala de suporte de corrida em Brackley, onde os engenheiros podem compartilhar e discutir qualquer informação que Hamilton e Russell precisem. incluindo feeds de vídeo e comunicações no carro entre pilotos rivais e suas equipes. “Quando o carro está na garagem, normalmente há duas telas colocadas na frente do carro, dando ao motorista uma visão da telemetria, dados meteorológicos, replays de vídeo, análise da competição, estratégia e planos de corrida”, explica Riley. “Usamos o TeamViewer para controlar essas duas telas. Os engenheiros de desempenho controlarão o que o motorista tem acesso para ver nas telas. Isso pode ser no meio de uma sessão de qualificação, onde você vai à garagem para comprar pneus novos ou mais combustível, e pode levar um minuto ou 30 segundos, mesmo em termos de mudança de rumo. “Esse tempo é extremamente importante para garantirmos que transmitimos o máximo de informações da forma mais clara possível.”