Infinera e NEC modernizam a rede de fibra óptica da Neutral Networks

A Infinera e a NEC Corporation anunciaram que Neutral Networks implementou a tecnología ICE6 de Infinera em sua nova rede transnacional neutral de fibra óptica NEXT. As empresas trabalharam juntas para oferecerem uma grande modernização das redes ópticas entre o México e os Estados Unidos, que se converteu no maior projeto deste tipo na região nos últimos 20 anos. “Com a tecnologia coherente ICE6 800G da Infinera, a rede NEXT da Neutral Networks pode agora oferecer serviços de alta capacidade e abrirá caminho para o crescimento futuro na região”, diz um comunicado de imprensa.

A Neutral Networks fornece excelência de conectividade para operadoras, data centers e clientes corporativos em sua rede existente de 175 milhas. Com a NEXT, a Neutral Networks estabelecerá uma rede de fibra neutra, diversa, 100% subterrânea e de ultra baixa latência para conectar a cidade de Laredo nos Estados Unidos com a de Monterrey no México.

“Aproveitando a tecnologia ICE6 sobre a Plataforma Modular Compacta GX, a NEXT aumenta a capacidade da rede internacional para satisfazer as crescentes demandas de largura de banda na região. A rede agregará e transportará serviços Ethernet de 10G y 100G ao longo das mais de 175 milhas de rede óptica de alta velocidade, do México até os Estados Unidos sem regeneração”, diz o comunicado.

De acordo com Infinera, a ICE6 é fácil de implementar e apresenta maior capacidade e alcance, o que tem como resultado uma maior continuidade dos serviços, bem como menores custos e consumo de energia por bit, permitindo que a Neutral Networks ofereça mais serviços por fibra. A NEC desenvolveu os serviços de integração de extremo a extremo, respaldada por mais de 20 anos de experiência no setor óptico e conhecimento exaustivo das soluções oferecidas.

“Nosso objetivo é que México tenha uma infraestrutura de rede moderna e de classe mundial devido à inovadora solução ICE6 da Infinera e as capacidades de engenharia local da NEC, que se mostraram uma opção confiável e ideal para garantir uma implementação perfeita para uma escala deste tipo”, disse Noé Garza, CTO de Neutral Networks. Segundo ele, a rede NEXT está revolucionando a indústria das telecomunicações no México, contribuindo para o crescimento e possibilitando que uma rede transfronteiriça seja viável e a mais avançada hoje desde Laredo, no Texas, que serve como um ponto de acesso chave para os clientes internacionais do México.

Nick Walden, vice-presidente sênior de Vendas Mundial da Infinera, diz que este projeto é um dos mais importantes do setor de telecomunicações na história recente do noroeste do México. Ainda mais, Hideyuki Ogata, gerente geral de Soluções para Provedores de Serviços da NEC Corporation, completou: “Pudemos aproveitar nosso alcance regional e experiência em redes ópticas com base em nosso Centro de Excelência em Redes de Transporte 5G (CoE) na América Latina e a NEC continuará a implementar e operar redes de última geração em toda a região para atender às mais diversas necessidades de nossos clientes.”