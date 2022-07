Transformação digital avança no setor de saúde

No dia 20 de junho foi realizada em São Paulo a 13ª edição do Fórum de Saúde Digital, onde foram discutidos temas relacionados com a transformação digital de um setor prioritário e que tem recebido a atenção dos especialistas para tornar mais eficiente o atendimento aos pacientes.

Nos últimos anos, o setor de Saúde vem modificando fortemente os seus processos gerenciais e de apoio ao atendimento dos pacientes, especialmente na pandemia, que provocou uma sobrecarga de trabalho dos profissionais médicos e das equipes de TI, que necessitavam manter em pleno funcionamento o ambiente tecnológico para que fossem atendidas demandas impostas nos últimos dois anos.

A transformação digital já estava avançando na área da Saúde, mas ela acabou impulsionando o surgimento de novas tecnologias e soluções para dar respostas a diversas situações que não haviam sido previstas.

Dados da pesquisa TIC Saúde 2021 apresenta um panorama da digitalização do setor e como acontece o uso de tecnologias digitais, revelando uma situação que merece destaque: entanto que 94% das estabelecimentos públicos de Saúde em geral possuem computador e internet, das 40.600 unidades básicas de Saúde (UBS) –que estão na linha de frente do atendimento à população– cerca de 2.500 não possuem o equipamento e 3.400 não têm acesso à rede. O uso de sistemas eletrônicos para registro de dados dos pacientes passou de 82% em 2019, e para 88% em 2021. Nas UBS houve uma melhora, subindo de 74% para 85% na comparação entre os dois anos, enquanto nas instituições médicas privadas manteve-se estável, em torno de 91%. Também nas UBS, apurou-se que 89% delas possuem algum tipo de sistema eletrônico.

A mesma pesquisa TIC Saúde 2021 mostra que as modalidades de atendimento à população vía telessaúde e serviços online passaram a estar mais presentes nos estabelecimentos médicos públicos e privados, passando de 15% em 2019 para 26% em 2021. O telediagnóstico passou de 12% para 20%, e o monitoramento remoto de pacientes subiu de 5% para 20%. Esses temas também foram abordados pelo Fórum de Saúde Digital 2022.

Entre os especialistas que participaram do fórum, destacam-se: