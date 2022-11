Unimed Goiânia lançou nova versão de superApp de saúde

Atenta ao compromisso de prover serviços capazes de ajudar seus beneficiários e cooperados a alcançarem uma jornada de saúde plena, a Unimed Goiânia lançou uma nova versão do seu SuperApp de saúde, com tecnologia da Unio Digital, healthtech brasileira de soluções digitais integradas para o setor de saúde.

O anúncio, realizado durante evento com médicos da operadora de planos de saúde, no modelo híbrido, visa reforçar o posicionamento transformador da cooperativa, e trazer uma experiência plena para a jornada dos pacientes e do cooperados.

Segundo Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed, presente no evento de lançamento, a escolha pela tecnologia da Unio foi feita pensando em sua plataforma customizável, que permite às operadoras aplicarem sua própria identidade.

Freitas reforçou aos participantes a importância dessa iniciativa por parte da Unimed Goiânia que se tornou protagonista nesse momento de transformação digital do Sistema Unimed. “É o resultado da cooperação de todos. Em sua origem, a Unimed é uma cooperativa de trabalho médico, ou seja, existimos para prover trabalho aos médicos, esse é o sentido maior de tudo. E é muito relevante uma cooperativa do porte da Unimed Goiânia dar esse passo, e realizar este lançamento, que está sendo uma referência”.

Ainda no evento, de acordo com o Dr. Sergio Baiocchi Carneiro, presidente da Unimed Goiânia, o SuperApp representa a transformação da cultura da entidade, do tradicional para o digital. “Agora temos tudo centralizado em um único lugar: soluções financeiras, cartão do plano de saúde digital, perfil personalizado, plataforma de bem-estar, entre outros. Uma versão ainda melhor do que já tínhamos, com mais comodidade aos nossos cooperados, colaboradores e beneficiários.”

Entre os atributos do SuperApp, citados na ocasião, destacam-se o relacionamento digital humanizado, flexibilidade, autonomia e múltiplos serviços, que possibilitam experiências digitais como teleconsulta, agendamento remoto, serviços financeiros, dicas de bem-estar, prontuário eletrônico e prescrição eletrônica com a funcionalidade de delivery de medicamentos, tudo de forma integrada e nativa com o backoffice das operadoras de planos de saúde e seguros.

O SuperApp Unio Digital já está consolidado no mercado ultrapassando a marca dos 1.5 milhão de downloads nas lojas de aplicativos, e tem recebido prêmios da innovação e excelência em saúde.

Para Armando Buchina, CEO da Unio Digital, o evento de lançamento do SuperApp foi propício ao encontro da Unimed Goiânia com a startup, que tem se posicionado com o propósito de oferecer uma Jornada Digital completa com uma experiência única, dentro do conceito de Saúde 5.0, conceito criado para definir a conectividade e o momento suporte tecnológico que é cada vez mais importante para o setor. “Nossa plataforma foi criada com tecnologia de ponta e tem como principal pré-requisito ser flexível a ponto de permitir que o próprio cliente faça suas adaptações sem a necessidade de contratação do fornecedor, no caso a própria Unio, pois zela pela independência e autonomia do cliente”, afirma o executivo.

E como o sucesso do cliente é um dos pilares declarados da startup de Saúde, Daniel Candoti, CXO da Unio Digital enfatiza a preocupação singular do Sistema Unimed em entregar a melhor experiência a todos os cooperados e beneficiários. “Participar deste marco do Sistema da cooperativa é motivo de grande orgulho para nós. A Unimed Goiânia sempre teve protagonismo tecnológico e sem dúvida a adoção do SuperApp é mais uma iniciativa inovadora que tem foco na melhor experiência dos usuários da plataforma de mobilidade e seus serviços digitais”, completa.