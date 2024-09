Digitalização de processos acelera resultados corporativos no setor de energia

O Brasil tem experimentado um aumento constante no consumo de energia ao longo dos anos, impulsionado pelo crescimento econômico, urbanização e expansão industrial. Até 2031, o país deverá receber pelo menos R$ 3,2 trilhões em investimentos para equilibrar as projeções de crescimento econômico e a expansão da oferta de energia, segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2031. No entanto, para manter a operação saudável e promover a melhoria na eficiência dos serviços, é necessário olhar para além dos investimentos em infraestrutura.

“A digitalização no setor de energia é fundamental para potencializar a eficiência operacional, pois permite que as empresas padronizem e automatizem processos, identifiquem oportunidades de melhoria por meio da análise de dados, atendendo também aos requisitos regulatórios que impactam o setor. Além disso, impulsiona a inovação nos modelos de negócio”, diz Hermínio Gonçalves, CEO da SoftExpert Brasil, empresa que oferece soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital.

SoftExpert tem ajudado a Engie Brasil Energia, segunda maior geradora privada de energia do Brasil, a otimizar seus processos. Com o desafio de padronizar e controlar documentos, realizar rastreamento por meio da automatização de processos e diminuir a demora no controle de documentações, a empresa conta com a SoftExpert Suite para ganhar agilidade e produtividade. A organização buscou padronizar e integrar arquivos enviados por meio da automatização de processos eletrônicos. Com a solução, a empresa conseguiu manter os requisitos para a manutenção da certificação ISO 9001 de gestão de qualidade.

Hermínio Gonçalves explicou em quais processos a automatização pode ser aliada para a transformação no setor:

Relacionamento com fornecedores Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia precisam contar com fornecedores confiáveis. Isso requer uma abordagem integrada e eficiente para monitoramento e coordenação de todas as etapas da cadeia de suprimentos, desde a seleção e avaliação de fornecedores até a gestão de contratos e desempenho. Dessa forma, é possível mensurar facilmente se os produtos e serviços oferecidos atendem aos padrões estabelecidos, identificar e mitigar riscos como atrasos na entrega, produtos defeituosos ou problemas de conformidade regulatória. Isso protege a empresa de potenciais danos financeiros e de imagem.

Ativos e manutenção A ocorrência de falhas em um equipamento pode deixar milhares de consumidores no escuro. Um plano de manutenção é essencial para garantir a operacionalidade, confiabilidade e segurança dos ativos. Ele ajuda a evitar falhas, reduzir paradas não planejadas, prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir custos de reparo. Um gerenciamento de ativos eficiente permite que as organizações monitorem ativos críticos, acompanhem o tempo de vida, o uso, o histórico de manutenção e uma série de outras variáveis. Dessa forma, o risco de falha do equipamento é minimizado, enquanto a vida útil do equipamento é maximizada. Maior eficiência, menos emissões, custos reduzidos, maximização do tempo de atividade estão entre os benefícios.

Regulamentação A energia sempre foi um recurso estratégico para os países. Com o objetivo de reduzir custos, muitos governos têm redesenhado regras e regulamentos de forma a introduzir sistemas de mercado livre para energia. O cumprimento com os padrões é essencial para garantir que a operação seja justa, eficiente, segura e sustentável. Neste contexto, muitas organizações também têm demonstrado preocupação com as questões ambientais, de saúde e segurança dos colaboradores e buscam suporte em normas como ISO 14001 e a 45001. E, nesse sentido, é preciso que as empresas de energia contem com soluções que garantam e mantenham a conformidade em seus negócios.

Projetos de inovação O setor de energia está em constante evolução, impulsionado pela busca por fontes renováveis, eficiência energética e tecnologias disruptivas. Isso tem aumentado a demanda por novos projetos. Nesse sentido entra a necessidade de um planejamento preciso, controle de custos e integração de diferentes sistemas. Gerenciar desafios como prioridades, prazo e orçamento requer recursos de gerenciamento de projetos disponibilizados por ferramentas de software de excelência. Essas soluções devem fornecer análise de dados, recursos analíticos e de comunicação para garantir que os projetos sejam entregues atendendo aos prazos e orçamento estabelecido.