5 benefícios da transformação digital para o planejamento das empresas em 2024

Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontam que sete em cada 10 empresas utilizam a transformação digital como aliada em seus processos, a reconhecendo como essencial para se destacar em um mercado tão competitivo. Diante deste contexto, é clara a importância da integração da tecnologia com o planejamento estratégico para garantir governabilidade, sustentabilidade e organização nas empresas. Dessa forma, a SoftExpert, empresa que oferece soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital, vem se destacando como líder no mercado como uma parceira estratégica para as organizações.

“Em um cenário no qual a inovação é essencial, a transformação digital se torna necessidade para qualquer empresa que busca prosperar em 2024. Aquelas que abraçam como uma mudança em sua estratégia estão preparadas para enfrentar os desafios que o ano reserva", opina Hermínio Gonçalves, CEO da SoftExpert Brasil.

Neste contexto, a SoftExpert oferece ferramentas que integram sistemas e automatizam processos, e soluções para a tomada de decisões do planejamento estratégico. Ao analisar as demandas dos clientes, a marca oferece uma plataforma integrada que abrange desde a administração de negócios, qualidade empresarial, gestão de riscos corporativos e projetos até a gestão ambiental e governamental.

Hermínio Gonçalves citou os 5 principais benefícios da transformação digital no planejamento de negócios para este ano:

1. Agilidade Com a capacidade de coletar e analisar uma grande quantidade de dados, a tecnologia se torna uma base para a tomada de decisão ágil, permitindo a identificação de padrões e tendências, assim podendo personalizar a dinâmica para que a empresa sempre se coloque no mercado de forma competitiva e atualizada.

2. Eficiência operacional A automatização de processos proporciona visibilidade e controle sobre os fluxos, otimizando o trabalho dos colaboradores, além de reduzir riscos e garantir a minimização de erros para uma operação mais eficiente.

3. Personalização A tecnologia permite uma compreensão profunda do comportamento de cada cliente por meio de análise de dados em grandes escalas. Assim é possível entregar experiências personalizadas e criar laços de confiança que podem se estender a longo prazo.

4. Inovação Empresas que investem em transformação digital têm vantagens significativas na corrida das mudanças de mercado, pois os softwares inteligentes conseguem de maneira eficiente captar as necessidades de mudança na empresa, mantendo a inovação sempre ao seu lado.