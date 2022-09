Paraná implementou tecnologia da Motorola Solutions para aprimorar a proteção nas fronteiras

Os policiais enfrentam grandes desafios na proteção das fronteiras, principalmente em ambientes onde lidam com grandes ameaças, como tráfico, contrabando e desmatamento ilegal. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná investiu na tecnologia avançada de comunicação de rádio da Motorola Solutions para apoiar seu compromisso com a segurança pública, protegendo seus policiais e mais de 11 milhões de cidadãos na região.

A principal implementação de tecnologia cobrirá uma área extensa de 2.500 quilômetros quadrados na fronteira do Brasil com Argentina e Paraguaia. A modernização para plataforma de comunicação de rádio móvel digital com recursos de banda larga impactará mais de 17 mil policiais militares, que utilizavam tecnologia analógica legada.

Esse projeto de modernização também prepara o Estado do Paraná para novos recursos que farão parte do projeto no futuro, incluindo a implementação de soluções fixas, móveis e corporais de segurança por vídeo para aumentar a transparência, segurança e proteção aos policiais e à população.

Baseado na tecnologia de rádio APCO P25 da Motorola Solutions, o sistema levará aos policiais do Paraná conectividade contínua, confiável e segura em milhares de quilômetros em todo o Estado.

“Este grande investimento em tecnologia representa um marco importante do ENAFRON - programa federal para melhorar as comunicações entre nossas fronteiras. Isso ajudará nossos agentes a fornecer proteção aprimorada enquanto atuam nas áreas de fronteira e defendem a segurança da comunidade aonde for mais necessário”, diz o Dr. Wagner Mesquita, Secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná.

A nova comunicação por voz e dados também será expandida por meio da solução LTE LXN 6000 da Motorola Solutions com o potencial de utilizar drones de vigilância no futuro para proteger fronteiras remotas.