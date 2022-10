Talento brasileiro para o desenvolvimento de software para segurança pública

A Motorola Solutions anunciou seu centro de design de software no Brasil, focado em inovar a próxima geração de software para ajudar os órgãos de segurança pública a superar os desafios de segurança atuais e futuros, tornando as comunidades mais seguras e as empresas mais produtivas e seguras.

Os profissionais de software altamente qualificados serão fundamentais no desenvolvimento de software para centros de despacho de emergência de segurança pública local e internacional para melhorar a qualidade, eficiência e rapidez de resposta a chamadas públicas de assistência. Eles se unirão à rede altamente experiente de desenvolvedores de software da Motorola Solutions em todo o mundo, colaborando e trocando conhecimentos com equipes baseadas em outros centros, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Polônia, Reino Unido, Austrália e Índia.

"A inovação é essencial para a competitividade e o avanço do país. É com esta convicção na importância da transformação digital que celebramos a aposta da Motorola Solutions no talento da mão de obra brasileira. A iniciativa permitirá que o grupo local de profissionais gere conhecimento e contribua para o posicionamento do país como um núcleo de inovação", diz Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo, uma organização sem fins lucrativos focada na transformação digital, bem como em outras áreas-chave para promover a competitividade global do Brasil.

"Por mais de 43 anos, os órgãos de segurança pública no Brasil têm confiado na Motorola Solutions como seu parceiro tecnológico de confiança e é com orgulho que hoje estamos ampliando nossos esforços para ajudar a tornar o Brasil –e o mundo– mais seguros", diz Elton Borgonovo, presidente da Motorola Solutions Brasil. "Nosso novo centro de design de software construirá soluções essenciais que trarão aos profissionais da linha de frente a inteligência necessária para tomar decisões mais rápidas e eficazes, ajudando-os a salvar vidas e a manter os mais altos níveis de segurança da população".

Com uma sólida reputação global de talentos em engenharia de software, o Brasil conta com um grupo de engenheiros altamente qualificados, instituições líderes na indústria de TI e um cenário tecnológico próspero. A Motorola Solutions continuará apoiando o crescimento deste centro em 2023 e ao longo dos próximos anos, com modelos de trabalho baseados em escritórios híbridos e remotos.

Os detalhes dos cargos disponíveis podem ser encontrados no site de carreiras da Motorola Solutions.