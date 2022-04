MetrôRio implanta câmeras corporais para a segurança dos passageiros

O MetrôRio equipou seus agentes de segurança com câmeras corporais Motorola Solutions VB400 à medida que as viagens de trens urbanos e turísticos voltam gradualmente ao normal após a pandemia.

Com uma média de 510.000 passageiros viajando diariamente por uma rede de 41 estações, a operadora ferroviária escolheu a solução de vídeo junto ao corpo para melhorar a eficiência da operação e aumentar a segurança dos passageiros, além de permitir a validação da eficácia dos protocolos de segurança implementados pela equipe.

As câmeras VB400 fornecerão ao operador de transporte maior visibilidade em toda a sua rede ferroviária de 58 quilômetros em todos os momentos. A equipe de segurança do MetrôRio carregará as câmeras dentro das estações do metrô e durante as patrulhas a bordo, permitindo que eventos de áudio e vídeo em tempo real sejam capturados e gravados onde e quando necessário.

Foto: cortesia de Motorola Solutions. Foto: cortesia de Motorola Solutions.

O MetrôRio precisava de uma solução de vídeo avançada que suportasse os rigores de suas operações diárias com a flexibilidade de escolher serviços adicionais a um custo inicial mínimo.

Ao adquirir a solução de Vídeo como Serviço, o MetrôRio implementou com sucesso as câmeras corporais sem a necessidade de investimento inicial de capital. A Motorola Solutions gerenciará todos os serviços de software, hardware, reparo e substituição por meio de seu contrato de serviço.

De acordo com Motorola Solutions, VB400 possui uma lente grande angular para capturar vídeo de alta qualidade do ponto de vista do usuário, uma função de gravação intuitiva e uma bateria com duração estendida de 12 horas para durar além do turno médio. A implementação também inclui o software de gerenciamento de evidências Video Manager para carregar e gerenciar com segurança o conteúdo de vídeo gravado na nuvem.

“O MetrôRio precisava de uma solução de segurança de vídeo confiável e acessível que aumentasse sua capacidade de oferecer os mais altos níveis de qualidade e segurança. Nossa opção Body Video as a Service oferece ao MetrôRio uma maneira flexível e escalável de aproveitar uma solução de câmera corporal totalmente implantada”, disse Alexandre Giarola, diretor de vendas corporativas da Motorola Solutions Brasil.