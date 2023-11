Vídeo é a base da segurança das cidades do futuro

Estamos imersos em uma era de profundas mudanças, testemunhando o impacto da digitalização em todos os aspectos de nossas vidas. Nesse processo de transformação, que une culturas e conecta comunidades, a confiança na tecnologia surge como uma aliada essencial para tratar de vários problemas nas cidades da América Latina.

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a população mundial deverá chegar a 9 bilhões de pessoas até 2050, com cerca de 70% vivendo em áreas urbanas. A América Latina, em particular, é a região em desenvolvimento mais urbanizada do planeta, com 8 em cada 10 pessoas vivendo em cidades. Entre 1950 e 2014, a região se urbanizou a uma taxa sem precedentes, aumentando sua população urbana de 50% para 80%; um número que deve chegar a 86% até 2050, de acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse crescimento exponencial da população nas cidades latino-americanas também traz consigo um crescimento exponencial dos desafios de segurança e, no contexto do Dia Mundial das Cidades, comemorado em 31 de outubro, vale a pena refletir sobre como a tecnologia pode nos ajudar a superar os desafios enfrentados em nossas cidades.

No México, quatro cidades foram identificadas como tendo potencial para se tornarem exemplos de cidades inteligentes, de acordo com o BID: Querétaro, com seu projeto Maderas; a Cidade Criativa Digital e a Smart Tequila, em Jalisco; e a Smart City, em Puebla.

O estudo "Smart Cities 2021", realizado pelo Institute for Management Development (IMD) em colaboração com outras organizações, aponta que, na região, Buenos Aires (Argentina) e Medellín (Colômbia) se destacam como cidades inteligentes. Os critérios de avaliação incluem aspectos como a qualidade do ar, o acesso a serviços de saúde e moradias acessíveis, a conectividade com a internet e a disponibilidade de hotspots públicos de WiFi, bem como a segurança do cidadão por meio de sistemas de CCTV ou de vigilância por vídeo.

Embora o conceito de cidades inteligentes possa ter diferentes interpretações, sua essência se concentra no uso da inovação e das tecnologias de informação e comunicação (TIC) para melhorar a administração e a prestação de vários serviços. Nesse contexto, estamos convencidos de que uma cidade inteligente deve priorizar a inteligência para a segurança da população.

A tecnologia traz inteligência, e a inteligência resulta em policiamento e gerenciamento de emergência mais eficazes e rápidos, o que se traduz em salvar vidas. Hoje em dia, já é possível ter um ecossistema de tecnologia de ponta em uma cidade que inclui soluções de voz e vídeo, dispositivos, software e serviços que coletam dados de várias fontes e os unificam para avançar em direção à segurança pública baseada em inteligência. O uso de câmeras de segurança de vídeo com inteligência artificial (IA) se destaca cada vez mais como a melhor opção, fornecendo uma visão de 360° em tempo real e permitindo a transmissão instantânea de informações de várias fontes.

A IA tem um potencial cada vez maior e transformou a maneira como percebemos a tecnologia. Sua aplicação em sistemas de segurança de vídeo, tanto fixos quanto móveis, melhorou significativamente a precisão e o poder operacional, permitindo análises avançadas, rastreamento e respostas rápidas. Essa tecnologia também pode ser implementada em nuvem e se integra a uma variedade de soluções ponto a ponto, como buscas por veículos suspeitos. Isso ainda com destaque para buscas mais rápidas e análise de reconhecimento de placas, proporcionando uma capacidade excepcional de identificar veículos e evidencias em tempo real.

Apesar dos avanços notáveis, a integração dessa tecnologia ainda tem um amplo escopo na região da América Latina. A liderança é essencial para direcionar recursos para iniciativas de longo prazo, promovendo a colaboração para estabelecer bases sólidas de infraestrutura tecnológica em nossas nações. Felizmente, não há escassez de soluções inovadoras e altamente eficazes.

As câmeras corporais capturam evidências imparciais e objetivas em tempo real, otimizando a eficiência operacional e facilitando as investigações. Além disso, essas ferramentas são essenciais para a análise comportamental, o monitoramento de eventos e a prestação de serviços, melhorando a transparência e o desempenho no local da ocorrência e, assim, aumentando a confiança das pessoas. As informações coletadas são mantidas em alta segurança e controle.

A implementação de agentes virtuais por meio de câmeras fixas em locais estratégicos amplia os recursos de monitoramento, reduzindo significativamente o tempo de resposta e melhorando a eficácia da prevenção de incidentes. É um diferencial que as câmeras de vídeo utilizadas pelos órgãos de segurança pública estejam em conformidade com a Seção 889 da Lei de Autorização de Defesa Nacional (NDAA), que reforça o compromisso contínuo com o avanço das tecnologias que protegem as cadeias de suprimentos e as redes nacionais contra equipamentos que ameaçam a segurança.

A segurança por vídeo está surgindo como uma ferramenta poderosa no processo de transformação digital e na construção de cidades inteligentes. Sua capacidade de prevenir e impedir crimes, melhorar o gerenciamento e a resposta a incidentes e promover um ambiente seguro e sustentável é inegável. No entanto, sua implementação deve ser realizada de forma ética e responsável, garantindo um equilíbrio entre segurança e privacidade. Como sociedade, é essencial adotar essas inovações e colaborar na construção de um futuro mais seguro e conectado.

Sobre o autor: Elton Borgonovo é vice-presidente da Motorola Solutions para a América Latina e Caribe.