SAP Brasil cresce com maior adoção de soluções de nuvem e IA

O momento de retomada do crescimento econômico e o interesse progressivo de organizações de todos os portes por soluções em nuvem, bem como a chegada da inteligência artificial (IA) à gestão dos negócios, refletiu positivamente no desempenho da SAP Brasil no ano de 2023. A subsidiária apresentou crescimento de dois dígitos percentuais na receita total e na receita de nuvem, na comparação com 2022. A performance foi impulsionada pela procura por sistemas ERP em nuvem, que oferecem um ambiente padrão e atualizável reunindo gestão, dados, funções analíticas, desenvolvimento de aplicativos, automação e inteligência artificial.

“Em 2023, a nuvem se firmou ainda mais como o ambiente correto para as empresas que querem inovar e adotar tecnologias inteligentes. Há diferenciais competitivos como redução de custos, aumento da produtividade, escalabilidade dos negócios e integração de dados para uma gestão holística, que mede e analisa o desempenho financeiro e de sustentabilidade. A nuvem também representa garantia de atualização constante e é por meio dela que as funções de inteligência artificial chegarão aos clientes. Estamos confiantes em uma aceleração contínua da adoção de plataformas na nuvem pelas empresas brasileiras”, afirma Adriana Aroulho, presidente da SAP Brasil.

Pelo 35º trimestre consecutivo, as receitas de vendas de soluções na nuvem cresceram em dois dígitos em todos os países da América Latina. O ERP na nuvem registrou crescimento de dois dígitos em comparação com o ano anterior, tanto na modalidade de nuvem privada, com o RISE with SAP, quanto na nuvem pública, com o GROW with SAP.

"O crescimento sustentado e acelerado da nuvem na região, juntamente com um maior nível de maturidade em sua adoção, oferece às empresas latino-americanas de todos os tamanhos e setores uma oportunidade única para se beneficiar do advento da inteligência artificial e estabelecer as bases necessárias para inovações futuras", explicou Cristina Palmaka, presidente da SAP América Latina e Caribe. "A inovação é mais crucial do que nunca para o desenvolvimento econômico e social da região, e a SAP traz as soluções certas que cada organização precisa para embarcar nesta jornada de transformação", acrescentou.

Ao longo de 2023, clientes dos setores de óleo e gás, transporte e serviços públicos estiveram entre os que mais adotaram soluções SAP no Brasil. Já no recorte do último trimestre, engenharia e construção, varejo e ciências da vida foram os destaques. A oferta RISE with SAP, que reúne o ERP em nuvem SAP S/4HANA à plataforma de inovação SAP BTP, infraestrutura de nuvem, migração e serviços de implementação, segue como um dos destaques nos negócios brasileiros, bem como o GROW with SAP, pacote focado nas empresas em rápido crescimento e com o ERP em nuvem pública.

A SAP anunciou ainda um programa de transformação com foco em escala das operações e foco no crescimento de áreas estratégicas, em particular inteligência artificial. Isso deverá afetar 8 mil posições na companhia, com investimento em requalificação. A expectativa é terminar o ano de 2024 com o mesmo número atual de colaboradores.