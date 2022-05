De serviços essenciais a jogos, o Brasil está migrando rapidamente para a nuvem

A tendência de ter toda a informação sempre disponível, em qualquer dispositivo e independentemente da forma de acesso é algo que se consolidou nos últimos anos.

Este serviço, que se baseia em computadores ou servidores interligados é conhecido como Cloud (Nuvem) e é oferecido em planos gratuitos ou pagos. Sua função e manter os dados, sejam eles arquivos, fotos, vídeos, senhas ou jogos, entre outros, sempre disponíveis, para que usuários pessoais ou corporativos possam acessá-los quando quiserem.

Atualmente, grandes empresas de tecnologia como Google, Microsoft e Apple possuem suas próprias nuvens para manter usuários em seus ecossistemas, mas empresas mais especializadas como Dropbox, Box e Mega também disponibilizam seus serviços de armazenamento em nuvem.

Existem quatro modalidades de computação em nuvem:

A nuvem pública, que permite que empresas utilizem servidores de forma simultânea, mas ainda separada, com o provedor da nuvem sendo responsável pela segurança e manutenção.

A nuvem privada, à qual só uma empresa possui acesso, e que pode ser proprietária e armazenada localmente.

A nuvem híbrida, que une ambos os conceitos, permitindo que infraestruturas possam ser combinadas para diferentes propósitos de uso.

A nuvem de comunidade, que compartilha recursos apenas entre organizações ou empresas com propósitos em comum.

O SaaS continua sendo o maior segmento de mercado de serviços de nuvem pública, com previsão de atingir US$ 176,6 bilhões em gastos de usuários finais em 2022. O Gartner espera uma velocidade constante nesse segmento, à medida que as empresas adotam várias rotas para o mercado com SaaS, por exemplo, por meio de mercados de nuvem, e continuam a quebrar aplicativos maiores e monolíticos em partes que podem ser compostas para processos de DevOps mais eficientes.

Previsão de gastos do usuário final de serviços de nuvem pública mundial (em milhões de US$)

A nova realidade do trabalho híbrido está levando as organizações a deixarem de capacitar sua força de trabalho com soluções tradicionais de computação para clientes, como desktops e outras ferramentas físicas no escritório, para investir no DaaS, cujos gastos devem alcançar US$ 2,6 bilhões em 2022. Já a demanda por os recursos nativos da nuvem por parte dos usuários finais deve elevar para US$ 109,6 bilhões os gastos com PaaS.

A previsão é de que a infraestrutura como serviço (IaaS) experimente o maior crescimento de gastos do usuário final em 2022, com 30,6%, seguido por desktop como serviço (DaaS), com 26,6%, e plataforma como serviço (PaaS), com 26,1%.

"A nuvem é a potência que impulsiona as organizações digitais de hoje", diz Sid Nag, vice-presidente de pesquisa do Gartner. "Os CIOs estão além da era da exuberância irracional da aquisição de serviços em nuvem, e estão sendo cuidadosos em sua escolha de provedores de nuvem pública para gerar resultados de negócios e tecnologia específicos e desejados em sua jornada de transformação digital ."

Os gastos mundiais dos usuários finais em serviços de nuvem pública cresçam 20,4% em 2022, totalizando US$ 494,7 bilhões, acima dos US$ 410,9 bilhões registados em 2021, de acordo com a última previsão do Gartner. Em 2023, espera-se que os gastos dos usuários cheguem a US$ 600 bilhões.

Crescimento e adoção

Uma das empresas que notou esse crescimento na demanda no Brasil foi a SAP Brasil, que registrou no primeiro trimestre de 2022 mais um período de crescimento acelerado, impulsionado principalmente pelo forte apetite do mercado nacional por soluções baseadas em nuvem. O principal vetor do sucesso foi a oferta de transformação digital como serviço RISE with SAP, que cresceu em três dígitos em comparação com o 1º trimestre do ano anterior, consolidando a posição da SAP como provedora de soluções cloud.

Setores relevantes da economia nacional, como bancos, indústrias de manufatura e óleo e gás aceleraram seus processos de inovação e transformação digital no começo deste ano, logrando a implantação de projetos robustos e escaláveis baseados na nuvem.

A Petrobrás, por exemplo, continua em seu processo de transformação digital com a SAP, como parte de um roteiro de cinco anos. Depois de entrar em operação no último trimestre com o SAP Environment, Health and Safety Management para apoiar as metas de sustentabilidade em seus grupos de pesquisa e corporativos, a empresa agora está expandindo o programa para mais de 5.500 funcionários das áreas de refinaria e gás natural. A Petrobrás também adotou o SAP SuccessFactors Employee Central, Recruiting e Onboarding para automatizar processos de RH e oferecer recursos de autoatendimento para 40 mil funcionários.

A Tramontina, multinacional brasileira com 110 anos de história e presença em mais de 120 países, acelerou sua transformação com a adoção do RISE with SAP para gerenciar seu crescimento. A empresa vai transformar totalmente sua infraestrutura tecnológica com a adoção de uma combinação de SAP S/4HANA Cloud e SAP Analytics Cloud para atingir suas metas elevadas de crescimento. Além disso, vai integrar o SAP Integrated Business Planning e SAP Extended Warehouse Management para simplificar seus processos logísticos e de gestão da cadeira de suprimentos.