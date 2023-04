Quais serviços podem garantir a segurança da TI em 2023?

Neste ano, acredito que o investimento em soluções de segurança, armazenamento e backup dos dados deve continuar prioridade para a área de TI (Tecnologia da Informação) dentro das empresas.

Uma pesquisa da fornecedora de soluções de cibersegurança Check Point Software revela que o Brasil registrou alta de 37% no número de ciberataques no terceiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior. E a previsão é que esses números continuem altos em 2023.

Devido ao aumento no volume de informações disponíveis nos meios digitais e o avanço acelerado das tecnologias, também em decorrência da pandemia, o crescimento dos ciberataques nos últimos anos impactou fortemente na operação de empresas. Segundo pesquisa da Forrester, elas gastaram em média 37 dias e US$ 2,4 milhões para detectar e se recuperar de uma violação de segurança cibernética.

Para identificar as vulnerabilidades presentes nos sistemas pode-se usar inteligência artificial, previsão estatística e ferramentas de alta tecnologia, para realizar serviços de cibersegurança de forma inteligente. Assim, evita-se inclusive as penalidades previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a perda de confiança dos clientes, garantindo a proteção do negócio.