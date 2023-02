2023 é o ano para se adotar a resiliência digital

Olhando para a área tecnológica digital em 2023, noto o quanto já avançamos e como são variados os desafios que devemos enfrentar. Para se manterem competitivas ou em operação, acredito que será um ano ideal para as empresas adotarem a chamada “resiliência digital”. Trata-se de um termo que remete à capacidade de se recuperar facilmente ou se adaptar às mudanças, tanto positivas como negativas.

Levando em conta fatores como investimentos necessários, flexibilidade para se ajustar aos novos fluxos de trabalho, exigências dos consumidores, concorrência e regulamentações, esta mentalidade faz muito sentido. Creio até que está no “DNA” dos brasileiros essa habilidade para sobreviver, lidar com as dificuldades e superar as barreiras que aparecem. Noto que é algo também inerente à boa parte das empresas.

Recentemente, a pandemia de Covid-19 impactou diversos mercados, gerou uma revolução em diversas áreas do trabalho, que vão desde a forma como lidamos com a tecnologia como o local onde trabalhamos. Em um conceito de resiliência digital, é preciso observar essas atribuições não só com uma percepção de novas exigências que se integram ao mundo do trabalho. Deve-se perceber que a tecnologia traz oportunidades e riscos por trás de termos como internet das coisas, big data, algoritmos, inteligência artificial, computação em nuvem, entre outros.