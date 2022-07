OpenText potencializa vantagem da informação com nova solução

Para promover eficiência, crescimento e escala aos clientes, a OpenText apresentou o Cloud Editions 22.2 (CE 22.2), que traz novos recursos e inovações que permitem que as empresas sejam ágeis, responsivas e resilientes em um momento em que a disrupção está se acelerando.

Segundo OpenText, com o CE 22.2, as empresas podem compartilhar, gerenciar e monetizar seus dados de maneira fácil e segura por meio da inovação, que ajuda as organizações a melhorar o envolvimento com funcionários, clientes e parceiros, além de permitir uma tomada de decisão mais rápida.

O CE 22.2 facilita a conexão de informações com aplicativos e processos críticos de negócios, diz o fornecedor. “Conectar pessoas, informações e processos pode melhorar as operações para simplificar os fluxos de trabalho, reorientar a atenção e voltar a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil”, diz um comunicado de imprensa.

“OpenText Core Content aprofunda ainda mais a integração com o Microsoft Teams, tornando-o um repositório para controle de governança mais avançado, fluxos de trabalho de assinatura eletrônica integrados, espaços de trabalho de negócios modelados, captura e muito mais, em uma poderosa solução SaaS. O OpenText Extended ECM agora ajuda as empresas a compartilhar conteúdo entre Microsoft Teams, SAP, Salesforce e Oracle, bem como soluções de linha de negócios e do setor, como engenharia, para melhorar a colaboração, controlar melhor o conteúdo e criar uma visão de 360°”, diz o comunicado.

Melhore a produtividade e minimize a sobrecarga de informações Com o CE 22.2, as empresas podem mudar para o próximo nível de gerenciamento de informações usando comunicações modernas Customer Experience Management (CCM/CXM) e plataformas de desenvolvedor que fortalecem a eficiência por meio de experiências omnichannel personalizadas, orientadas por dados e na marca. A combinação de fontes de dados para direcionamento preciso de comunicação agora está disponível com OpenText Exstream + CDP para ajudar a alavancar melhor os dados originais, permitindo níveis ainda mais altos de personalização –melhorando o envolvimento do cliente e as taxas de resposta.