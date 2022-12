Os consumidores brasileiros se preocupam sobre como empresas usam seus dados

Nova pesquisa da OpenText revela a crescente preocupação entre os brasileiros sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais desde o início da pandemia. Os resultados do relatório demonstram uma falta geral de conhecimento sobre quais dados específicos são armazenados e por qual motivo, bem como uma falta de confiança em como as organizações armazenam e gerenciam todas essas informações.

A chave para restaurar essa confiança está em uma melhor governança e proteção das informações, combinando uma estratégia robusta de gerenciamento de informações corporativas com segurança em várias camadas e proteção de dados que oferece maior garantia e vantagem de informações.

Destaques da pesquisa Com a vida pandêmica nos últimos dois anos sendo acompanhada pela adoção generalizada do trabalho remoto e uma mudança geral para realizar atividades cotidianas online, os brasileiros têm se tornado mais cautelosos com quem tem acesso aos seus dados pessoais. Tanto que 82% dizem ter novas preocupações sobre como as organizações estão usando tais informações desde o início da pandemia. Tal é a força dessas preocupações que 30% dizem que não usariam mais ou comprariam de uma empresa à qual eram leais se ela não protegesse ou vazasse seus dados pessoais. Além disso, 71% estariam dispostos a pagar mais para usar ou comprar de uma organização que estivesse expressamente comprometida com tal proteção.

Nova era de preocupação À medida que o mundo emerge do pior da crise global de saúde, os brasileiros estão cada vez mais preocupados com a forma como seus dados estão sendo gerenciados e protegidos nesse novo normal. Na verdade, 90% se preocupam mais com seus dados pessoais agora que as organizações operam modelos de trabalho híbridos e remotos, com metade (50%) esperando que essas organizações garantam que tudo esteja seguro, não importa de onde seus funcionários trabalham. “Desde que a pandemia ocorreu no início de 2020, as preocupações dos consumidores sobre onde e como seus dados pessoais estão sendo usados estão aumentando. Também estamos vivendo em uma época de mudanças regulatórias sem precedentes, com regulamentações rigorosas de privacidade de dados crescendo e evoluindo rapidamente em todo o mundo”, destaca Roberto Regente Jr., vice-presidente da OpenText para América Latina e Caribe. Ele acrescenta ainda que, embora a necessidade de proteger informações pessoais tenha se tornado uma missão crítica em todos os setores da indústria e traga vários desafios de conformidade, também apresenta uma oportunidade. “Ao resguardar os dados dos clientes, as organizações podem proteger sua confiança, garantindo fidelidade contínua à marca”, relata.

A confiança ainda não está lá A privacidade dos dados é claramente importante para os consumidores, embora 35% não saibam quais dados específicos são usados, armazenados e acessados pelas organizações. No entanto, 71% disseram que ainda pagariam mais por uma empresa ou terceiro para manter suas informações seguras –apesar de uma ligeira queda de 75% dos que disseram o mesmo em uma pesquisa semelhante da OpenText realizada em março de 2020. Isso talvez não seja surpreendente, já que apenas 22% dos entrevistados no Brasil confiam totalmente em todas as organizações com as quais interagem para manter essa segurança, enquanto pouco mais da metade (53%) confia na capacidade de algumas empresas. É importante ressaltar, é claro, que a lealdade depende da confiança. Uma vez que a confiança de um cliente é quebrada, o mesmo acontece com sua lealdade a uma marca. 23% dos consumidores não usariam mais ou comprariam de uma empresa à qual eles eram leais se ela não respondesse a uma requisição de acesso aos dados do titular (DSAR, na sigla em inglês) –incluindo, entre outros, o direito de ser informado, o direito de acesso, o direito de retificação e o direito de apagamento– enquanto 27% não usariam mais ou comprariam de uma empresa se ela compartilhasse seus dados pessoais com terceiros para outra finalidade que não fosse sua especificada.